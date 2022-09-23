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Президент Грузии помиловала 12 осужденных
Президент Грузии помиловала 12 осужденных
Среди помилованных двое женщин 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T16:57+0400
2022-09-23T16:57+0400
2022-09-23T16:57+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 12 осужденных, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы грузинского государства.Четыре осужденных освобождены от дальнейшего отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, еще троим осужденным сокращен оставшийся срок отбывания наказания.По данным администрации президента, акт помилования также коснулся пяти осужденных, приговоренных к нетюремному наказанию, среди них двое женщин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , тбилиси, помилование
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , тбилиси, помилование
Президент Грузии помиловала 12 осужденных
Среди помилованных двое женщин
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 12 осужденных, говорится в сообщении
пресс-службы администрации главы грузинского государства.
Четыре осужденных освобождены от дальнейшего отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, еще троим осужденным сокращен оставшийся срок отбывания наказания.
По данным администрации президента, акт помилования также коснулся пяти осужденных, приговоренных к нетюремному наказанию, среди них двое женщин.