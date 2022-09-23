https://sputnik-georgia.ru/20220923/prezident-gruzii-pomilovala-12-osuzhdennykh-270715575.html

Президент Грузии помиловала 12 осужденных

Президент Грузии помиловала 12 осужденных

Среди помилованных двое женщин 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T16:57+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 12 осужденных, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы грузинского государства.Четыре осужденных освобождены от дальнейшего отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, еще троим осужденным сокращен оставшийся срок отбывания наказания.По данным администрации президента, акт помилования также коснулся пяти осужденных, приговоренных к нетюремному наказанию, среди них двое женщин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , тбилиси, помилование