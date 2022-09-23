https://sputnik-georgia.ru/20220923/sbornaya-gruzii-po-futbolu-oderzhala-pobedu-nad-komandoy-severnoy-makedonii-270723579.html
Сборная Грузии по футболу одержала победу над командой Северной Македонии
Сборная Грузии по футболу одержала победу над командой Северной Македонии
Через несколько дней грузинская команда встретится со сборной Гибралтара в гостях 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T22:02+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу одержала победу над командой Северной Македонии со счетом 2:0 в отборочном матче Лиги наций УЕФА и досрочно вышла в плей-офф Евро-2024.Грузия открыла счет на 35-й минуте благодаря автоголу Бояна Миовски после асиста атакующего полузащитника грузинской сборной Хвичи Кварацхелия.Второй мяч в ворота северомакедонцев забил Кварацхелия на 65 минуте. Игра проходила на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси. Матч состоялся при полном стадионе - билеты были были раскуплены в первый же день. Через несколько дней, 26 сентября, грузинская команда встретится со сборной Гибралтара в гостях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, уефа
Сборная Грузии по футболу одержала победу над командой Северной Македонии
22:02 23.09.2022 (обновлено: 22:15 23.09.2022)
Через несколько дней грузинская команда встретится со сборной Гибралтара в гостях
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу одержала победу над командой Северной Македонии со счетом 2:0 в отборочном матче Лиги наций УЕФА и досрочно вышла в плей-офф Евро-2024.
Грузия открыла счет на 35-й минуте благодаря автоголу Бояна Миовски после асиста атакующего полузащитника грузинской сборной Хвичи Кварацхелия.
Второй мяч в ворота северомакедонцев забил Кварацхелия на 65 минуте.
Игра проходила на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси. Матч состоялся при полном стадионе - билеты были были раскуплены в первый же день.
Через несколько дней, 26 сентября, грузинская команда встретится со сборной Гибралтара в гостях.