https://sputnik-georgia.ru/20220923/sbornaya-gruzii-po-futbolu-oderzhala-pobedu-nad-komandoy-severnoy-makedonii-270723579.html

Сборная Грузии по футболу одержала победу над командой Северной Македонии

Сборная Грузии по футболу одержала победу над командой Северной Македонии

Через несколько дней грузинская команда встретится со сборной Гибралтара в гостях 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T22:02+0400

2022-09-23T22:02+0400

2022-09-23T22:15+0400

спорт

грузия

новости

тбилиси

уефа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/07/268307763_0:197:2827:1787_1920x0_80_0_0_0713cd47f322f617d346271065789cbc.jpg

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу одержала победу над командой Северной Македонии со счетом 2:0 в отборочном матче Лиги наций УЕФА и досрочно вышла в плей-офф Евро-2024.Грузия открыла счет на 35-й минуте благодаря автоголу Бояна Миовски после асиста атакующего полузащитника грузинской сборной Хвичи Кварацхелия.Второй мяч в ворота северомакедонцев забил Кварацхелия на 65 минуте. Игра проходила на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси. Матч состоялся при полном стадионе - билеты были были раскуплены в первый же день. Через несколько дней, 26 сентября, грузинская команда встретится со сборной Гибралтара в гостях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, тбилиси, уефа