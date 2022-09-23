https://sputnik-georgia.ru/20220923/takogo-nikogda-ne-bylo---mediki-predupredili-o-roste-sluchaev-grippa-v-gruzii--270715718.html

"Такого никогда не было" - медики предупредили о росте случаев гриппа в Грузии

"Такого никогда не было" - медики предупредили о росте случаев гриппа в Грузии

По словам Чхаидзе, Грузия уже перенесла два пика распространения вируса гриппа 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T17:31+0400

2022-09-23T17:31+0400

2022-09-23T17:31+0400

грузия

общество

новости

иване чхаидзе

всемирная организация здравоохранения

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Грузинские медики ожидают роста случаев гриппа в стране в этом году, заявил меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.По словам Чхаидзе, Грузия уже перенесла два пика распространения вируса гриппа. Первый пришелся на начало года (зимние месяцы), а второй - летом. По словам специалиста, в этом году в Грузии был беспрецедентный случай, когда грипп был зафиксирован летом."В июле в клинике Иашвили от гриппа лечились два ребенка. Такого никогда не было. За этим стоит коронавирус. Этот сезон особенный, предположительно, у нас будет два пика", - отметил Чхаидзе, добавив, что пик зимой легко объясним, поскольку в закрытом помещении оказывается большое количество людей.Чхаидзе коснулся и распространения коронавируса, отметив, что ожидается рост инфицированных, однако он будет не настолько большим, чтобы оказать давление на госпитальный сектор.Вакцинация против вируса гриппа в Грузии началась с 21 сентября. В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения.Сделать вакцину против гриппа в Грузии бесплатно могут лица больные диабетом, лица, находящийся на диализе, с гепатитом С (находящийся на лечении), пациенты с ВИЧ\СПИД, граждане с пересаженными органами, бенефициары и персонал детских домом и домов для престарелых, беременные женщины, граждане с 60 лет, педагоги, сотрудники минздрава, врачи, медсестры, стоматологи и весь медперсонал, имеющий контакт с пациентами.Вакцина бесплатно доступна также для лиц, работающих в сфере животноводства, фермеров, охотников, ветеринаров, военнослужащих, заключенных.Для того, чтобы сделать вакцину граждане должны обратиться в центры вакцинации и иметь при себе справку, подтверждающую статус. Ознакомиться с перечнем центров вакцинации можно по этой ссылке. В мае этого года эпидемиологи заявили, что сезон вируса гриппа в Грузии затянулся и при этом обогнал по количеству зараженных коронавирусом. Подобного распространения гриппа с 2008-2009 годов в Грузии не было, отметили специалисты.В период пандемии коронавируса динамика распространения респираторных вирусов видоизменилась. В 2020 году гриппа практически не было, поскольку коронавирус потеснил его, соответственно он меньше беспокоил население. В 2021 году данная динамика продолжилась, однако в этом году ситуация изменилась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, иване чхаидзе, всемирная организация здравоохранения