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Тест: что вы знаете о жевательной резинке
Тест: что вы знаете о жевательной резинке
Сегодня, 23 сентября, считается днем рождения жевательной резинки, ведь именно в этот день в 1848 году американец Джон Куртис у себя дома произвел первую... 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T17:05+0400
2022-09-23T17:05+0400
2022-09-25T17:05+0400
тесты
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест с интересными фактами обо всем известном продукте.
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тесты, интерактив, тесты
Тест: что вы знаете о жевательной резинке
17:05 23.09.2022 (обновлено: 17:05 25.09.2022)
Сегодня, 23 сентября, считается днем рождения жевательной резинки, ведь именно в этот день в 1848 году американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жвачку
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест с интересными фактами обо всем известном продукте.