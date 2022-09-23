https://sputnik-georgia.ru/20220923/test-chto-vy-znaete-o-zhevatelnoy-rezinke-270753155.html

Тест: что вы знаете о жевательной резинке

Тест: что вы знаете о жевательной резинке

Сегодня, 23 сентября, считается днем рождения жевательной резинки, ведь именно в этот день в 1848 году американец Джон Куртис у себя дома произвел первую... 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T17:05+0400

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест с интересными фактами обо всем известном продукте.

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тесты, интерактив, тесты