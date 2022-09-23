https://sputnik-georgia.ru/20220923/tovarooborot-mezhdu-gruziey-i-rossiey---novye-dannye-270723036.html

Товарооборот между Грузией и Россией - новые данные

Товарооборот между Грузией и Россией - новые данные

Россия занимает второе место среди крупных торговых партнеров Грузии, в январе-августе 2022 года товарооборот между странами вырос на 46% по сравнению с... 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T21:44+0400

2022-09-23T21:44+0400

2022-09-23T21:44+0400

экономика

грузия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/17/270723143_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fa16e91a0d039af47b54a2545c236696.jpg

Россия занимает второе место среди крупных торговых партнеров Грузии, в январе-августе 2022 года товарооборот между странами вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 1 477,7 миллиона долларовСогласно данным Национальной службы статистики, всего внешнеторговый оборот Грузии за отчетный период вырос на 36,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил примерно 11,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров, в Россию в основном экспортируют ферросплавы, натуральные виноградные вина, легковые автомобили, спиртные напитки и минеральные воды. Что касается импорта, то Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию.Более подробную информацию о товарообороте между странами вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, россия, инфографика