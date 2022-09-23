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Товарооборот между Грузией и Россией - новые данные
Товарооборот между Грузией и Россией - новые данные
Россия занимает второе место среди крупных торговых партнеров Грузии, в январе-августе 2022 года товарооборот между странами вырос на 46% по сравнению с... 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T21:44+0400
2022-09-23T21:44+0400
2022-09-23T21:44+0400
экономика
грузия
россия
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Россия занимает второе место среди крупных торговых партнеров Грузии, в январе-августе 2022 года товарооборот между странами вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 1 477,7 миллиона долларовСогласно данным Национальной службы статистики, всего внешнеторговый оборот Грузии за отчетный период вырос на 36,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил примерно 11,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров, в Россию в основном экспортируют ферросплавы, натуральные виноградные вина, легковые автомобили, спиртные напитки и минеральные воды. Что касается импорта, то Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию.Более подробную информацию о товарообороте между странами вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, россия, инфографика
экономика, грузия, россия, инфографика
Товарооборот между Грузией и Россией - новые данные
Россия занимает второе место среди крупных торговых партнеров Грузии, в январе-августе 2022 года товарооборот между странами вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 1 477,7 миллиона долларов
Согласно данным
Национальной службы статистики, всего внешнеторговый оборот Грузии за отчетный период вырос на 36,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил примерно 11,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров, в Россию в основном экспортируют ферросплавы, натуральные виноградные вина, легковые автомобили, спиртные напитки и минеральные воды. Что касается импорта, то Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию.
Более подробную информацию о товарообороте между странами вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.