https://sputnik-georgia.ru/20220923/turisty-pogibli-v-dtp-na-zapade-gruzii-270708874.html

Туристы погибли в ДТП на западе Грузии

Туристы погибли в ДТП на западе Грузии

Микроавтобус с туристами столкнулся с трейлером 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T14:28+0400

2022-09-23T14:28+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Двое иностранных туристов погибли в результате аварии, которая произошла в высокогорном районе Кеда, сообщает Аджарское телевидение.Согласно распространенной информации, микроавтобус с туристами и трейлер столкнулись на повороте. Гражданами какой страны являются погибшие – не уточняется.Помимо погибших есть и пострадавшие. Бригада скорой помощи перевела одного из них в батумскую клинику BMS. Еще трое пострадавших с поверхностными травмами госпитализированы в клинике "Медальфа".По информации местных жителей, еще двум пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. Их состояние удовлетворительное. На месте мобилизованы бригады скорой помощи и экипажи патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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