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Туристы погибли в ДТП на западе Грузии
Туристы погибли в ДТП на западе Грузии
Микроавтобус с туристами столкнулся с трейлером 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T14:28+0400
2022-09-23T14:28+0400
2022-09-23T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Двое иностранных туристов погибли в результате аварии, которая произошла в высокогорном районе Кеда, сообщает Аджарское телевидение.Согласно распространенной информации, микроавтобус с туристами и трейлер столкнулись на повороте. Гражданами какой страны являются погибшие – не уточняется.Помимо погибших есть и пострадавшие. Бригада скорой помощи перевела одного из них в батумскую клинику BMS. Еще трое пострадавших с поверхностными травмами госпитализированы в клинике "Медальфа".По информации местных жителей, еще двум пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. Их состояние удовлетворительное. На месте мобилизованы бригады скорой помощи и экипажи патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, кеда, аджарское телевидение
происшествия, новости, грузия, тбилиси, кеда, аджарское телевидение
Туристы погибли в ДТП на западе Грузии
14:28 23.09.2022 (обновлено: 14:34 23.09.2022)
Микроавтобус с туристами столкнулся с трейлером
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik.
Двое иностранных туристов погибли в результате аварии, которая произошла в высокогорном районе Кеда, сообщает Аджарское телевидение
.
Согласно распространенной информации, микроавтобус с туристами и трейлер столкнулись на повороте. Гражданами какой страны являются погибшие – не уточняется.
Помимо погибших есть и пострадавшие. Бригада скорой помощи перевела одного из них в батумскую клинику BMS. Еще трое пострадавших с поверхностными травмами госпитализированы в клинике "Медальфа".
По информации местных жителей, еще двум пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. Их состояние удовлетворительное.
На месте мобилизованы бригады скорой помощи и экипажи патрульной полиции.