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У тбилисского метро нет проблем с перевозкой пассажиров – Каладзе

У тбилисского метро нет проблем с перевозкой пассажиров – Каладзе

Определенные проблемы возникают из-за неудачного проектирования конкретных станций, отметил Каладзе 23.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. У тбилисского метрополитена нет проблем в плане перевозки пассажиров, однако на определенных станциях возникают проблемы из-за неудачного проектирования, заявил мэр столицы Каха Каладзе в эфире телекомпании "Имеди".Глава города отметил, что у двух станций метро – Варкетили и Ахметели – возникают проблемы по утрам из-за неудачного расположения станции. Каладзе пояснил, что в советское время был спроектирован запасной спуск и подъем в метро Ахметели, поскольку специалисты рассчитывали на увеличение района. На сегодняшний день этот запасной вариант метро закрыт. Мэрия Тбилиси работает с международными финансовыми организациями над тем, чтобы осуществить данный проект."Определенные земли, где находится этот спуск и подъем, на сегодняшний день проданы. Придется выкупить их и осуществить проект. В ближайшее время мы объявим тендер и после этого начнем осуществление проекта", – отметил Каладзе.Мэр Тбилиси сообщил, что с аналогичной проблемой столичный муниципалитет столкнулся и в случае площади вокзала. Мэрия столицы намерена закупить 40 вагонов и, если будет нужно, еще больше сократить интервалы времени движения поездов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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