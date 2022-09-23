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У тбилисского метро нет проблем с перевозкой пассажиров – Каладзе
У тбилисского метро нет проблем с перевозкой пассажиров – Каладзе
Определенные проблемы возникают из-за неудачного проектирования конкретных станций, отметил Каладзе 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T11:02+0400
2022-09-23T11:02+0400
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новости
каха каладзе
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. У тбилисского метрополитена нет проблем в плане перевозки пассажиров, однако на определенных станциях возникают проблемы из-за неудачного проектирования, заявил мэр столицы Каха Каладзе в эфире телекомпании "Имеди".Глава города отметил, что у двух станций метро – Варкетили и Ахметели – возникают проблемы по утрам из-за неудачного расположения станции. Каладзе пояснил, что в советское время был спроектирован запасной спуск и подъем в метро Ахметели, поскольку специалисты рассчитывали на увеличение района. На сегодняшний день этот запасной вариант метро закрыт. Мэрия Тбилиси работает с международными финансовыми организациями над тем, чтобы осуществить данный проект."Определенные земли, где находится этот спуск и подъем, на сегодняшний день проданы. Придется выкупить их и осуществить проект. В ближайшее время мы объявим тендер и после этого начнем осуществление проекта", – отметил Каладзе.Мэр Тбилиси сообщил, что с аналогичной проблемой столичный муниципалитет столкнулся и в случае площади вокзала. Мэрия столицы намерена закупить 40 вагонов и, если будет нужно, еще больше сократить интервалы времени движения поездов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, каха каладзе, тбилиси
У тбилисского метро нет проблем с перевозкой пассажиров – Каладзе
11:02 23.09.2022 (обновлено: 11:18 23.09.2022)
Определенные проблемы возникают из-за неудачного проектирования конкретных станций, отметил Каладзе
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik.
У тбилисского метрополитена нет проблем в плане перевозки пассажиров, однако на определенных станциях возникают проблемы из-за неудачного проектирования, заявил мэр столицы Каха Каладзе в эфире телекомпании "Имеди
".
Глава города отметил, что у двух станций метро – Варкетили и Ахметели – возникают проблемы по утрам из-за неудачного расположения станции.
"Это проект (метрополитена – ред.), осуществленный во время коммунистов. Конечно, Тбилиси за последние годы вырос – неофициально в столице проживает 1,5 миллиона человек. Во время утреннего часа пик у входа в метро Ахметели очередь", – заявил Каладзе.
Каладзе пояснил, что в советское время был спроектирован запасной спуск и подъем в метро Ахметели, поскольку специалисты рассчитывали на увеличение района. На сегодняшний день этот запасной вариант метро закрыт. Мэрия Тбилиси работает с международными финансовыми организациями над тем, чтобы осуществить данный проект.
"Определенные земли, где находится этот спуск и подъем, на сегодняшний день проданы. Придется выкупить их и осуществить проект. В ближайшее время мы объявим тендер и после этого начнем осуществление проекта", – отметил Каладзе.
Мэр Тбилиси сообщил, что с аналогичной проблемой столичный муниципалитет столкнулся и в случае площади вокзала. Мэрия столицы намерена закупить 40 вагонов и, если будет нужно, еще больше сократить интервалы времени движения поездов.