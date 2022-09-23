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Университет физкультуры и спорта Грузии переедет в новое здание
Университет физкультуры и спорта Грузии переедет в новое здание
Старое здание университета спорта находится в аварийном состоянии 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T16:15+0400
2022-09-23T16:15+0400
2022-09-23T16:47+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Государственный университет физкультуры и спорта Грузии, расположенный на проспекте Чавчавадзе в центре столицы, переедет в новое здание, сообщила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.По словам министра, здание университета спорта находится в аварийном состоянии, поэтому государство передаст его частному инвестору "с оговоркой, что через два года он передаст нам новый университет на той же территории, которая будет собственностью государства". Строительство нового здания завершится в 2025 году. До этого учебный процесс будет временно проходить в других помещениях. Цулукиани также сообщила, что в Тбилиси появится новый зал самбо (вид спортивного и прикладного единоборства).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тея цулукиани
Университет физкультуры и спорта Грузии переедет в новое здание
16:15 23.09.2022 (обновлено: 16:47 23.09.2022)
Старое здание университета спорта находится в аварийном состоянии
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Государственный университет физкультуры и спорта Грузии, расположенный на проспекте Чавчавадзе в центре столицы, переедет в новое здание, сообщила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.
По словам министра, здание университета спорта находится в аварийном состоянии, поэтому государство передаст его частному инвестору "с оговоркой, что через два года он передаст нам новый университет на той же территории, которая будет собственностью государства".
"Эта площадь будет гораздо больше, чем существующая, и она реально необходимая сегодня. Мы хотим спортивный университет, который будет отвечать расчетам на будущее и позволит открыть в вузе новые факультеты", – подчеркнула Цулукиани.
Строительство нового здания завершится в 2025 году. До этого учебный процесс будет временно проходить в других помещениях.
Цулукиани также сообщила, что в Тбилиси появится новый зал самбо (вид спортивного и прикладного единоборства).