https://sputnik-georgia.ru/20220923/universitet-fizkultury-i-sporta-gruzii-pereedet-v-novoe-zdanie-270708147.html

Университет физкультуры и спорта Грузии переедет в новое здание

Университет физкультуры и спорта Грузии переедет в новое здание

Старое здание университета спорта находится в аварийном состоянии 23.09.2022, Sputnik Грузия

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новости

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тея цулукиани

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Государственный университет физкультуры и спорта Грузии, расположенный на проспекте Чавчавадзе в центре столицы, переедет в новое здание, сообщила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.По словам министра, здание университета спорта находится в аварийном состоянии, поэтому государство передаст его частному инвестору "с оговоркой, что через два года он передаст нам новый университет на той же территории, которая будет собственностью государства". Строительство нового здания завершится в 2025 году. До этого учебный процесс будет временно проходить в других помещениях. Цулукиани также сообщила, что в Тбилиси появится новый зал самбо (вид спортивного и прикладного единоборства).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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