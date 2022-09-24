https://sputnik-georgia.ru/20220924/avtomobil-sletel-v-ovrag-na-zapade-gruzii---troe-postradavshikh-270734666.html

Автомобиль слетел в овраг на западе Грузии - трое пострадавших

Автомобиль слетел в овраг на западе Грузии - трое пострадавших

Водитель не справился с управлением, и машина вылетела с дороги в овраг 24.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-24T17:31+0400

2022-09-24T17:31+0400

2022-09-24T17:41+0400

грузия

происшествия

новости

тбилиси

цхалтубо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/06/249373670_68:0:2934:1612_1920x0_80_0_0_9984b9950de3770d2544089d3390019c.jpg

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Три человека пострадали в результате ДТП на трассе у села Гегути в районе Цхалтубо, сообщает телеканал "Рустави 2".По предварительной информации, водитель не справился с управлением и вылетел с дороги в овраг.Находившиеся в машине два пассажира с водителем доставлены в клинику – их состояние стабильное.По факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации или движения транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

цхалтубо

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, тбилиси, цхалтубо