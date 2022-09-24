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Автомобиль слетел в овраг на западе Грузии - трое пострадавших
Автомобиль слетел в овраг на западе Грузии - трое пострадавших
Водитель не справился с управлением, и машина вылетела с дороги в овраг 24.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-24T17:31+0400
2022-09-24T17:31+0400
2022-09-24T17:41+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Три человека пострадали в результате ДТП на трассе у села Гегути в районе Цхалтубо, сообщает телеканал "Рустави 2".По предварительной информации, водитель не справился с управлением и вылетел с дороги в овраг.Находившиеся в машине два пассажира с водителем доставлены в клинику – их состояние стабильное.По факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации или движения транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, цхалтубо
Автомобиль слетел в овраг на западе Грузии - трое пострадавших
17:31 24.09.2022 (обновлено: 17:41 24.09.2022)
Водитель не справился с управлением, и машина вылетела с дороги в овраг
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik.
Три человека пострадали в результате ДТП на трассе у села Гегути в районе Цхалтубо, сообщает телеканал "Рустави 2
".
По предварительной информации, водитель не справился с управлением и вылетел с дороги в овраг.
Находившиеся в машине два пассажира с водителем доставлены в клинику – их состояние стабильное.
По факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации или движения транспорта".