https://sputnik-georgia.ru/20220924/gostey-i-zhiteley-tbilisi-priglashayut-na-festival-syra-i-adzhiki-270673486.html

Гостей и жителей Тбилиси приглашают на фестиваль сыра и аджики

Гостей и жителей Тбилиси приглашают на фестиваль сыра и аджики

Грузия издавна славится вкуснейшими сырами и самой пикантной аджикой 24.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Тбилисский парк Мтацминда приглашает гурманов на традиционный фестиваль аджики и сыра 24 сентября, говорится в сообщении организаторов в соцсети.На мероприятии будет представлены многообразные виды сыров из разных уголков Грузии. Также на ярмарке можно будет познакомиться с различными специфическими специями и, конечно же, с аджикой.Кроме этого, гости смогут насладиться приятной музыкой. Двери фестиваля будут открыты для всех желающих с 12 до 18:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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