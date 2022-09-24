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https://sputnik-georgia.ru/20220924/gostey-i-zhiteley-tbilisi-priglashayut-na-festival-syra-i-adzhiki-270673486.html
Гостей и жителей Тбилиси приглашают на фестиваль сыра и аджики
Гостей и жителей Тбилиси приглашают на фестиваль сыра и аджики
Грузия издавна славится вкуснейшими сырами и самой пикантной аджикой 24.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Тбилисский парк Мтацминда приглашает гурманов на традиционный фестиваль аджики и сыра 24 сентября, говорится в сообщении организаторов в соцсети.На мероприятии будет представлены многообразные виды сыров из разных уголков Грузии. Также на ярмарке можно будет познакомиться с различными специфическими специями и, конечно же, с аджикой.Кроме этого, гости смогут насладиться приятной музыкой. Двери фестиваля будут открыты для всех желающих с 12 до 18:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, культура, тбилиси

Гостей и жителей Тбилиси приглашают на фестиваль сыра и аджики

12:01 24.09.2022
© Sputnik / Seyran BaroyanСельскохозяйственная продукция на выставке в Аджарии
Сельскохозяйственная продукция на выставке в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2022
© Sputnik / Seyran Baroyan
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Грузия издавна славится вкуснейшими сырами и самой пикантной аджикой
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Тбилисский парк Мтацминда приглашает гурманов на традиционный фестиваль аджики и сыра 24 сентября, говорится в сообщении организаторов в соцсети.
© Sputnik / Denis AslanovГрузинские сыры на выставке вина и алкогольной продукции WinExpo Georgia 2017
Грузинские сыры на выставке вина и алкогольной продукции WinExpo Georgia 2017 - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2022
Грузинские сыры на выставке вина и алкогольной продукции WinExpo Georgia 2017
© Sputnik / Denis Aslanov
На мероприятии будет представлены многообразные виды сыров из разных уголков Грузии. Также на ярмарке можно будет познакомиться с различными специфическими специями и, конечно же, с аджикой.
Кроме этого, гости смогут насладиться приятной музыкой. Двери фестиваля будут открыты для всех желающих с 12 до 18:00.
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