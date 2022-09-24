https://sputnik-georgia.ru/20220924/kak-prazdnuyut-rosh-a-shana-2022-traditsii-i-obychai-evreyskogo-novogo-goda-270733057.html

Как празднуют Рош а-Шана 2022: традиции и обычаи еврейского Нового года

Как празднуют Рош а-Шана 2022: традиции и обычаи еврейского Нового года

Еврейский Новый год или Рош а-Шана, по иудейскому календарю наступает в первый день месяца Тишрей - в 2022 году он выпадает на 26 сентября, но, как и все... 24.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-24T16:31+0400

2022-09-24T16:31+0400

2022-09-24T16:31+0400

справки

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Именно в Рош а-Шана (Рош ха-Шана, Рош хашана), что означает "голова года", определяются судьбы и события на следующие 12 месяцев.Как празднуют Рош а-Шана - о традициях и обычаях еврейского Нового года, читайте в Sputnik Грузия.Еврейский Новый годРош а-Шана символизирует шестой день сотворения мира – в этот день Бог создал первого человека - Адама, и впоследствии изгнал его из Рая за нарушение запрета.С тех пор, Бог творит суд над человечеством и определяет судьбу каждого на предстоящий год именно первого числа месяца Тишрей.Впервые упоминается еврейский Новый год в Устной Торе, где торжество называют Йом Труа (Праздник труб). Это связано с заветом Рош а-Шана - издавать трубный звук. По древней еврейской традиции, в синагогах, в новогодние дни трубят в ритуальный духовой музыкальный инструмент из бараньего рога – шофар, звуки которого призывают верующих на суд Божий и переосмыслив свои поступки покаяться.Евреи верят, что именно в Рош а-Шана на небесах решается, кому жить в достатке, а кому - в лишениях или умереть. Поэтому в месяц Элул, предшествующий еврейскому Новому году, по традиции, отчитываются в совершенных деяниях и просят прощение.В синагогах читают особые покаянные молитвы до наступления Нового года, чтобы подготовиться к Рош а-Шана - периоду раскаяния и духовного возрождения.В то же время вера в то, что Господь желает своим детям лишь добра, превращает Новый год в настоящий праздник. Исправить приговор, вынесенный Всевышним в Рош а-Шана, можно в течение первых 10 дней еврейского Нового года. Поэтому евреи, в эти дни, по традиции, желают друг другу "хорошего приговора".Завершает 10-дневный период покаяния пост - Йом Киппур или еврейский Судный день, который отмечают 10 числа месяца Тишрей. В 2022-м он выпадает на 5 октября.Традиции и обычаиЕврейский Новый год, по традиции, наступает с момента, когда хозяйка – хранительница очага зажигает свечи. Затем глава семьи проводит кидуш - еврейский обряд освящения над бокалом вина, и все присутствующие, по обычаю, желают друг другу быть вписанными в "Книгу жизни" и начинают праздновать.В Рош а-Шана, по традиции, кушают особый набор продуктов - "симаним", что означает знаки, символизирующие добро и изобилие. Каждый из этих продуктов, по еврейскому обычаю, служит пожеланием — просьбой к Богу - начать Новый год с добрых примет.Завершают праздничное застолье, по обычаю, благословением — евреи благодарят Всевышнего за еду, город Иерусалим, землю Израиля и все хорошее, что получают от Него ежедневно.Торжественная служба проходит в синагоге первого Тишрея утром - по традиции, в это время трубят в шофар. В рог не трубят, если Рош а-Шана выпадает на "Шаббат" (субботу), ибо игра на музыкальных инструментах входит в перечень запрещенной "работы".В первые два дня еврейского Нового года, по обычаю, можно готовить только еду, любая другая работа в эти дни запрещена.Евреи в Рош а-Шана, во второй половине дня, по обычаю, идут к водоему и бросают в воду хлебные крошки, символически скармливая рыбам свои грехи.Приветствовать друг друга в еврейский Новый год принято фразами - "Шана Това" (Хорошего вам года) или "Лешана това, тикатев ветехатем" (Дай Бог, чтобы в Книге жизни вы были записаны на счастливый год, и чтобы эта запись была скреплена печатью).В Рош а-Шана, по обычаю, дарят друг другу подарки, а тем, кто живет далеко, отправляют открытки и посылки.Материал подготовлен на основе открытых источников

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