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"Книга - лучший друг" – в Доме писателей Грузии возобновили чтения для детей
"Книга - лучший друг" – в Доме писателей Грузии возобновили чтения для детей
Цель проекта – популяризация книги и чтения среди младшего поколения 24.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-24T18:01+0400
2022-09-24T18:01+0400
2022-09-24T18:01+0400
грузия
культура
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дом писателей грузии
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Бесплатные чтения для детей возобновились в тбилисском Доме писателей после долгой паузы из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении организации в соцсети.По традиции в рамках проекта "Дети в Доме писателей" детский писатель Васо Гулеури встречается с юными любителями книг в Доме писателей и знакомит их с произведениями авторов Грузии и разных стран.Цель проекта – популяризация книги и чтения среди младшего поколения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, культура, новости, дом писателей грузии
грузия, культура, новости, дом писателей грузии
"Книга - лучший друг" – в Доме писателей Грузии возобновили чтения для детей
Цель проекта – популяризация книги и чтения среди младшего поколения
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Бесплатные чтения для детей возобновились в тбилисском Доме писателей после долгой паузы из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении организации в соцсети.
"Возвращаемся в Дом писателей с онлайн-встреч во время пандемии. С 24 сентября по субботам мы снова ждем вас с Васо Гулеури", – сказано в сообщении организаторов инициативы.
По традиции в рамках проекта "Дети в Доме писателей" детский писатель Васо Гулеури встречается с юными любителями книг в Доме писателей и знакомит их с произведениями авторов Грузии и разных стран.
Цель проекта – популяризация книги и чтения среди младшего поколения.