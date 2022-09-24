https://sputnik-georgia.ru/20220924/kniga---luchshiy-drug--v-dome-pisateley-gruzii-vozobnovili-chteniya-dlya-detey-270495751.html

"Книга - лучший друг" – в Доме писателей Грузии возобновили чтения для детей

"Книга - лучший друг" – в Доме писателей Грузии возобновили чтения для детей

Цель проекта – популяризация книги и чтения среди младшего поколения 24.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-24T18:01+0400

2022-09-24T18:01+0400

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грузия

культура

новости

дом писателей грузии

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Бесплатные чтения для детей возобновились в тбилисском Доме писателей после долгой паузы из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении организации в соцсети.По традиции в рамках проекта "Дети в Доме писателей" детский писатель Васо Гулеури встречается с юными любителями книг в Доме писателей и знакомит их с произведениями авторов Грузии и разных стран.Цель проекта – популяризация книги и чтения среди младшего поколения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, культура, новости, дом писателей грузии