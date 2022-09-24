Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220924/kniga---luchshiy-drug--v-dome-pisateley-gruzii-vozobnovili-chteniya-dlya-detey-270495751.html
"Книга - лучший друг" – в Доме писателей Грузии возобновили чтения для детей
"Книга - лучший друг" – в Доме писателей Грузии возобновили чтения для детей
Цель проекта – популяризация книги и чтения среди младшего поколения 24.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-24T18:01+0400
2022-09-24T18:01+0400
грузия
культура
новости
дом писателей грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24263/53/242635373_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_5fcc3f3ef6f3e95c0bef561ed8b2bddc.jpg
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Бесплатные чтения для детей возобновились в тбилисском Доме писателей после долгой паузы из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении организации в соцсети.По традиции в рамках проекта "Дети в Доме писателей" детский писатель Васо Гулеури встречается с юными любителями книг в Доме писателей и знакомит их с произведениями авторов Грузии и разных стран.Цель проекта – популяризация книги и чтения среди младшего поколения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24263/53/242635373_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cc4253bf31c70e3aa428f258c9e9d166.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, культура, новости, дом писателей грузии
грузия, культура, новости, дом писателей грузии

"Книга - лучший друг" – в Доме писателей Грузии возобновили чтения для детей

18:01 24.09.2022
© Sputnik / Ekaterina MikaridzeВо дворике расквартировалось кафе
Во дворике расквартировалось кафе - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2022
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Подписаться на
НовостиTelegram
Цель проекта – популяризация книги и чтения среди младшего поколения
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Бесплатные чтения для детей возобновились в тбилисском Доме писателей после долгой паузы из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении организации в соцсети.

"Возвращаемся в Дом писателей с онлайн-встреч во время пандемии. С 24 сентября по субботам мы снова ждем вас с Васо Гулеури", – сказано в сообщении организаторов инициативы.

По традиции в рамках проекта "Дети в Доме писателей" детский писатель Васо Гулеури встречается с юными любителями книг в Доме писателей и знакомит их с произведениями авторов Грузии и разных стран.
Цель проекта – популяризация книги и чтения среди младшего поколения.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0