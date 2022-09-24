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Когда новый причал порта Поти сможет принимать корабли?

Когда новый причал порта Поти сможет принимать корабли?

Обновленный порт Поти вскоре начинает работу и сможет принимать корабли типа Panamax 24.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-24T15:31+0400

2022-09-24T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен – Sputnik. Новый причал порта Поти сможет принимать корабли через две недели, заявил директор компании "Трансфорд" Васил Мазиашвили журналистам. Компания "Трансфорд" входит в концерн Pace Group, который, в сою очередь, владеет портом Поти.Реконструкция порта Поти началась в 2019 году и осуществлялась в два этапа. Вторая фаза предусматривала строительство контейнерного причала длиной 300 метров, где будет расположено три причальных крана.По словам Мазиашвили, уже через две недели Поти впервые в истории Грузии сможет принимать корабли типа Panamax, и к новой пристани уже есть большой интерес.По его словам, если на данный момент компания Pace Group обрабатывала в год 6 миллионов тонн, то после открытия пристани она сможет обработать 8-9 миллионов тонн, что особо важно с учетом увеличившейся нагрузки на транспортный коридор Грузии.Компания планирует оперировать сухими грузами. Это металл из всего региона, удобрения, а также зерновые из Азербайджана, Туркменистана и Казахстана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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