https://sputnik-georgia.ru/20220924/lektsii-vystavki-i-folklor--v-tbilisi-otmechayut-krtsanisoba-2022-270718190.html
Лекции, выставки и фольклор – в Тбилиси отмечают "Крцанисоба 2022"
Лекции, выставки и фольклор – в Тбилиси отмечают "Крцанисоба 2022"
У гостей мероприятия будет возможность примерить инвентарь и сделать фотографии на память 24.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-24T11:01+0400
2022-09-24T11:01+0400
2022-09-24T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Праздник "Крцанисоба 2022", посвященный героической Крцанисской битве 1795 года, будут отмечать 24 сентября в сквере "300 Арагвинцев" в Тбилиси, сообщают организаторы.Мероприятие откроется лекцией о царе Ираклии II и Крцанисской битве, которую проведет историк Джаба Самуши. В мероприятии примет участие и глава Крцанисского района Бека Микутадзе.В полдень состоится молебен о душах погибших в Крцанисской битве, после чего начнется культурная часть мероприятий.В концерте примут участие ансамбль "Швидкаца" и фольклорный ансамбль "Тбилиси". Пройдет также художественное чтение исторических произведений, выставка старинного грузино-кавказского оружия и грузинской одежды (мечи, ружья, кольчуги, чоха и другое).У гостей, посетивших мероприятие, будет возможность примерить инвентарь и сделать фотографии на память.В Крцанисской битве с 35-тысячной армией Ага-Магомет-хана 5-тысячная грузинская армия смогла задержать натиск врага, но была полностью уничтожена. Все 300 воинов-арагвинцев, участвовавших в битве, погибли, не отступив перед врагом."Крцанисоба" ежегодно проходит 24 сентября с 2010 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, джаба самушия, тбилиси
грузия, культура, новости, джаба самушия, тбилиси
Лекции, выставки и фольклор – в Тбилиси отмечают "Крцанисоба 2022"
У гостей мероприятия будет возможность примерить инвентарь и сделать фотографии на память
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Праздник "Крцанисоба 2022", посвященный героической Крцанисской битве 1795 года, будут отмечать 24 сентября в сквере "300 Арагвинцев" в Тбилиси, сообщают организаторы.
Мероприятие откроется лекцией о царе Ираклии II и Крцанисской битве, которую проведет историк Джаба Самуши. В мероприятии примет участие и глава Крцанисского района Бека Микутадзе.
В полдень состоится молебен о душах погибших в Крцанисской битве, после чего начнется культурная часть мероприятий.
В концерте примут участие ансамбль "Швидкаца" и фольклорный ансамбль "Тбилиси". Пройдет также художественное чтение исторических произведений, выставка старинного грузино-кавказского оружия и грузинской одежды (мечи, ружья, кольчуги, чоха и другое).
У гостей, посетивших мероприятие, будет возможность примерить инвентарь и сделать фотографии на память.
В Крцанисской битве с 35-тысячной армией Ага-Магомет-хана 5-тысячная грузинская армия смогла задержать натиск врага, но была полностью уничтожена. Все 300 воинов-арагвинцев, участвовавших в битве, погибли, не отступив перед врагом.
"Крцанисоба" ежегодно проходит 24 сентября с 2010 года.