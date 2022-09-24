https://sputnik-georgia.ru/20220924/magnitnye-buri-v-oktyabre-2022-chto-delat-v-neblagopriyatnye-dni-270711633.html

Магнитные бури в октябре 2022: что делать в неблагоприятные дни

Магнитные бури в октябре 2022: что делать в неблагоприятные дни

Магнитные бури в октябре 2022 года, по предварительным прогнозам, негативное влияние окажут в основном на метеозависимых людей, которые реагируют на любые... 24.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-24T15:01+0400

2022-09-24T15:01+0400

2022-09-24T15:01+0400

справки

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Зная точные даты магнитных бурь в октябре, можно к ним заранее подготовиться и облегчить в неблагоприятные дни свое состояние.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда в октябре ожидаются магнитные бури и что нужно делать в неблагоприятные дни.Магнитные бури в октябреВ октябре 2022 года, по предварительным прогнозам, ожидается пара слабых магнитных бурь.Первая магнитная буря в октябре, по прогнозу специалистов, ожидается 1 числа – геомагнитное возмущение, по прогнозу, будет невысоким и почувствовать его смогут только лица, зависимые от погоды.Следующая магнитная буря ожидается в конце октября – 29-30 числа. Последняя магнитная буря в октябре также будет слабой, следовательно, ее негативное влияние почувствуют в основном метеозависимые люди, реагирующие на любые изменения погоды.Все остальные дни в октябре будут стабильными и без активных всплесков на Солнце.Неблагоприятные дни – что делатьПо статистике, до 70% жителей Земли реагируют на магнитные бури, но серьезную проблему активные всплески на Солнце представляют для тех, кто реагирует на любые изменения погоды. Соответственно, у большинства людей в неблагоприятные дни бывают перепады настроения, незначительные недомогания и проблемы со сном. А метеозависимым людям, а также лицам с хроническими заболеваниями и психическими проблемами нужно позаботиться о своем здоровье.Здоровым людям также не стоит испытывать в неблагоприятные дни судьбу – специалисты советуют во время магнитных бурь не перегружать себя тяжелой пищей, алкоголем, кофеином и сигаретами.В целом медики советуют начать неблагоприятный день с контрастного душа, а накануне принять теплую ванну и хорошо выспаться.Головная боль – это проблема, которая чаще всего беспокоит людей в период магнитных бурь. Чтобы предупредить эту проблемы, специалисты советуют в неблагоприятные дни сделать гимнастику, заняться йогой, устроить утреннюю пробежку или просто прогуляться. Легкая физическая активность улучшит циркуляцию крови в организме и спасет от плохого самочувствия.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки