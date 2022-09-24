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Мэр Тбилиси назвал сроки ремонта крупных проспектов города
Мэр Тбилиси назвал сроки ремонта крупных проспектов города
Каладзе не отрицает, что многочасовые пробки в столице вызваны ремонтными работами 24.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-24T14:31+0400
2022-09-24T14:31+0400
2022-09-24T16:23+0400
грузия
новости
важа пшавела
каха каладзе
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Работы по обновлению проспекта Церетели начнутся в этом году, а проспекта Важа Пшавела – в будущем, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Сообщение о том, что мэрия Тбилиси планирует отремонтировать еще две крупные транспортные артерии города вызвало недовольство населения столицы из-за возможных крупных пробок в городе.При этом он не отрицает, что многочасовые пробки вызваны ремонтными работами."Сейчас закрыто два важнейший транспортных узла, движение ограничено и, безусловно, это вызывает пробки в течение дня. Пробки в Тбилиси были всегда, но не в таком количестве. Но от работ мы отказаться не можем", – сказал Каладзе.Ранее мэрия Тбилиси предложила автомобилистам пересесть на два дня в неделю на общественный транспорт, чтобы разгрузить дороги на 15-20%.В Тбилиси по последним данным зарегистрировано более 1 миллиона автомобилей. В последние годы инфраструктура города перестала справляться с пропуском транспортного потока, из-за чего в часы пик во всех районах Тбилиси есть автомобильные пробки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, важа пшавела, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, важа пшавела, каха каладзе, тбилиси
Мэр Тбилиси назвал сроки ремонта крупных проспектов города
14:31 24.09.2022 (обновлено: 16:23 24.09.2022)
Каладзе не отрицает, что многочасовые пробки в столице вызваны ремонтными работами
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Работы по обновлению проспекта Церетели начнутся в этом году, а проспекта Важа Пшавела – в будущем, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Сообщение о том, что мэрия Тбилиси планирует отремонтировать еще две крупные транспортные артерии города вызвало недовольство населения столицы из-за возможных крупных пробок в городе.
"Все работы начнутся только после завершения двух важнейших проектов. Я имею в виду реабилитацию проспекта Кетеван Цамебули и Меликишвили – двух важных транспортных узлов, которые сейчас закрыты. Следующим этапом будет проспект Церетели, а в будущем году мы начнем ремонт проспекта Важа Пшавела", – сказал Каладзе.
При этом он не отрицает, что многочасовые пробки вызваны ремонтными работами.
"Сейчас закрыто два важнейший транспортных узла, движение ограничено и, безусловно, это вызывает пробки в течение дня. Пробки в Тбилиси были всегда, но не в таком количестве. Но от работ мы отказаться не можем", – сказал Каладзе.
Ранее мэрия Тбилиси предложила автомобилистам пересесть на два дня в неделю на общественный транспорт, чтобы разгрузить дороги на 15-20%.
В Тбилиси по последним данным зарегистрировано более 1 миллиона автомобилей. В последние годы инфраструктура города перестала справляться с пропуском транспортного потока, из-за чего в часы пик во всех районах Тбилиси есть автомобильные пробки.