https://sputnik-georgia.ru/20220924/net-nichego-prekrasnee--zhurnal-parizhskoy-turvystavki-posvyatil-statyu-goram-gruzii-270717289.html

"Нет ничего прекраснее" – журнал парижской турвыставки посвятил статью горам Грузии

"Нет ничего прекраснее" – журнал парижской турвыставки посвятил статью горам Грузии

В статье подчеркнуто, что после обновления горные курорты Бакуриани и Гудаури соответствуют современным стандартам 24.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-24T16:01+0400

2022-09-24T16:01+0400

2022-09-24T16:01+0400

туризм

спорт

грузия

бакуриани

тбилиси

гудаури

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Ежедневный журнал одной из крупнейших туристических выставок мира IFTM Top Resa, которая проходит в Париже, опубликовал статью о горных курортах Грузии, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.В статье рассказывается о том, что горнолыжный курорт Бакуриани в 2023 году примет Всемирный чемпионат по фристайлу и сноуборду.В статье подчеркнуто, что после обновления горные курорты Бакуриани и Гудаури соответствуют современным стандартам. А новые горнолыжные курорты Годердзи и Местиа уже считаются одними из ведущих курортов мира."Из года в год в Грузии открываются новые трассы для катания. Грузия является одной из немногочисленных стран мира, которая предлагает любителям кататься сервис Хели-ски (разновидность горнолыжного спорта, фрирайда, сущность которого состоит в спуске по нетронутым снежным склонам – ред.)", – подчеркнуто в статье IFTM daily.Национальная администрация туризма Грузии принимает участие в одной из самых крупных туристических выставок мира, проходящей во Франции – IFTM Top Resa.В рамках выставки Национальная администрация туризма проведет презентации и встречи с международными компаниями.На выставке IFTM Top Resa присутствуют 34 тысячи представителей сферы туризма. На выставке принимают участие 200 стран и турнаправлений, а также 1,7 тысячи брендов. В рамках выставки пройдет 150 конференций.IFTM Top Resa – это многоцелевая выставка, посвященная туризму и путешествиям, которая охватывает все сферы путешествий: бизнес, отдых, группы, MICE. Это платформа для изучения тенденций конкретного рынка и отрасли.Выставка открылась 21 сентября и продлится до 24 сентября включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, спорт, грузия, бакуриани, тбилиси, гудаури