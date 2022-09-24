https://sputnik-georgia.ru/20220924/ostorozhno-moshenniki-eksperty-sovetuyut-ne-afishirovat-nomera-telefonov-270734552.html
Осторожно, мошенники! Эксперты советуют не афишировать номера телефонов
Осторожно, мошенники! Эксперты советуют не афишировать номера телефонов
Эксперты советуют не распространять свои личные данные и не публиковать адрес проживания или работы 24.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-24T20:31+0400
2022-09-24T20:31+0400
2022-09-24T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Мошенники могут узнать личные данные человека лишь по номеру его телефона – эксперты объяснили, как это происходит, передает РИА Новости.Утечка данных стала актуальной проблемой, так как мошенники могут узнать о человеке практически все, узнав лишь номер телефона. Эксперты отмечают, что с помощью номера телефона мошенник сможет узнать фамилию и имя, страницы в соцсетях, место проживания и другую личную информацию. Поэтому эксперты советуют не забывать о цифровой безопасности и следовать элементарным правилам: не распространять свои личные данные и не публиковать адрес проживания или работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, общество
в мире, новости, общество
Осторожно, мошенники! Эксперты советуют не афишировать номера телефонов
Эксперты советуют не распространять свои личные данные и не публиковать адрес проживания или работы
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik.
Мошенники могут узнать личные данные человека лишь по номеру его телефона – эксперты объяснили, как это происходит, передает РИА Новости
.
Утечка данных стала актуальной проблемой, так как мошенники могут узнать о человеке практически все, узнав лишь номер телефона.
Эксперты отмечают, что с помощью номера телефона мошенник сможет узнать фамилию и имя, страницы в соцсетях, место проживания и другую личную информацию. Поэтому эксперты советуют не забывать о цифровой безопасности и следовать элементарным правилам: не распространять свои личные данные и не публиковать адрес проживания или работы.