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Премьеры Грузии и Армении обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Премьеры Грузии и Армении обсудили ситуацию на Южном Кавказе
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Вопросы двухстороннего сотрудничества и ситуация на Южном Кавказе стали главными темами обсуждения премьер-министров Грузии и... 24.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-24T13:31+0400
2022-09-24T13:31+0400
2022-09-24T15:56+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Вопросы двухстороннего сотрудничества и ситуация на Южном Кавказе стали главными темами обсуждения премьер-министров Грузии и Армении Ираклия Гарибашвили и Никола Пашиняна.По данным администрации правительства Грузии, на встрече было отмечено, что отношения между двумя странами динамично развиваются, что является хорошей основой для дальнейшего расширения будущего сотрудничества.Во время обсуждения ситуации в регионе премьер-министр Грузии вновь выразил готовность исполнить роль посредника и способствовать обеспечению мира и стабильности в регионе и за его пределами.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.Торговый оборот между странами за январь-июль составил 593,5 миллиона долларов, что на 48,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. А экспорт грузинской продукции в Армению за семь месяцев с начало года увеличился на 96,3% и составил 251,5 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, никол пашинян, армения, нью-йорк
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, никол пашинян, армения, нью-йорк
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Вопросы двухстороннего сотрудничества и ситуация на Южном Кавказе стали главными темами обсуждения премьер-министров Грузии и Армении Ираклия Гарибашвили и Никола Пашиняна.
По данным администрации правительства Грузии, на встрече было отмечено, что отношения между двумя странами динамично развиваются, что является хорошей основой для дальнейшего расширения будущего сотрудничества.
Во время обсуждения ситуации в регионе премьер-министр Грузии вновь выразил готовность исполнить роль посредника и способствовать обеспечению мира и стабильности в регионе и за его пределами.
"Мы обсудили отношения между нашими странами, критическое значение мира и стабильности в регионе и за его пределами. Южный Кавказ должен стать регионом возможностей", - сказал Гарибашвили после встречи.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.
Торговый оборот между странами за январь-июль составил 593,5 миллиона долларов, что на 48,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. А экспорт грузинской продукции в Армению за семь месяцев с начало года увеличился на 96,3% и составил 251,5 миллиона долларов.