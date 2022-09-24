https://sputnik-georgia.ru/20220924/premery-gruzii-i-armenii-obsudili-situatsiyu-na-yuzhnom-kavkaze-270732466.html

Премьеры Грузии и Армении обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Премьеры Грузии и Армении обсудили ситуацию на Южном Кавказе

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Вопросы двухстороннего сотрудничества и ситуация на Южном Кавказе стали главными темами обсуждения премьер-министров Грузии и... 24.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Вопросы двухстороннего сотрудничества и ситуация на Южном Кавказе стали главными темами обсуждения премьер-министров Грузии и Армении Ираклия Гарибашвили и Никола Пашиняна.По данным администрации правительства Грузии, на встрече было отмечено, что отношения между двумя странами динамично развиваются, что является хорошей основой для дальнейшего расширения будущего сотрудничества.Во время обсуждения ситуации в регионе премьер-министр Грузии вновь выразил готовность исполнить роль посредника и способствовать обеспечению мира и стабильности в регионе и за его пределами.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.Торговый оборот между странами за январь-июль составил 593,5 миллиона долларов, что на 48,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. А экспорт грузинской продукции в Армению за семь месяцев с начало года увеличился на 96,3% и составил 251,5 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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