https://sputnik-georgia.ru/20220924/s-1-yanvarya-v-gruzii-na-rabote-dolzhny-byt-znaki-bezopasnosti-270733347.html

Знаки безопасности на рабочих местах в Грузии станут обязательными

Знаки безопасности на рабочих местах в Грузии станут обязательными

Знаки должны предупреждать об угрозах, а также информировать о действиях 24.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-24T17:01+0400

2022-09-24T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. С 1 января 2023 года на рабочих местах в Грузии должны быть размещены соответствующие знаки, предупреждающие об опасности, говорится в новом регламенте по обеспечению безопасности на рабочих местах.В частности, знаки должны предупреждать об угрозах, а также информировать о действиях, которые необходимо предпринять, чтобы избежать опасности.Все знаки должны быть определенного цвета: красный – для знаков об опасности, синий – для знаков обязательного выполнения действий, желтый или оранжевый – для предупреждения, зеленый - для указателей эвакуционных выходов.Все указатели должны быть с рисунками – символами действий, а также подсвечиваться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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