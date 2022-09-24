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Знаки безопасности на рабочих местах в Грузии станут обязательными
Знаки безопасности на рабочих местах в Грузии станут обязательными
Знаки должны предупреждать об угрозах, а также информировать о действиях 24.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-24T17:01+0400
2022-09-24T17:01+0400
2022-09-24T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. С 1 января 2023 года на рабочих местах в Грузии должны быть размещены соответствующие знаки, предупреждающие об опасности, говорится в новом регламенте по обеспечению безопасности на рабочих местах.В частности, знаки должны предупреждать об угрозах, а также информировать о действиях, которые необходимо предпринять, чтобы избежать опасности.Все знаки должны быть определенного цвета: красный – для знаков об опасности, синий – для знаков обязательного выполнения действий, желтый или оранжевый – для предупреждения, зеленый - для указателей эвакуционных выходов.Все указатели должны быть с рисунками – символами действий, а также подсвечиваться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество
новости, грузия, общество
Знаки безопасности на рабочих местах в Грузии станут обязательными
17:01 24.09.2022 (обновлено: 17:07 24.09.2022)
Знаки должны предупреждать об угрозах, а также информировать о действиях
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik.
С 1 января 2023 года на рабочих местах в Грузии должны быть размещены соответствующие знаки, предупреждающие об опасности, говорится в новом регламенте
по обеспечению безопасности на рабочих местах.
В частности, знаки должны предупреждать об угрозах, а также информировать о действиях, которые необходимо предпринять, чтобы избежать опасности.
Все знаки должны быть определенного цвета: красный – для знаков об опасности, синий – для знаков обязательного выполнения действий, желтый или оранжевый – для предупреждения, зеленый - для указателей эвакуционных выходов.
Все указатели должны быть с рисунками – символами действий, а также подсвечиваться.