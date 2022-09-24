https://sputnik-georgia.ru/20220924/skolko-v-gruzii-zaklyuchennykh---poslednie-dannye-270734781.html
Сколько в Грузии заключенных – последние данные
Сколько в Грузии заключенных – последние данные
Наибольшее число осужденных содержаться в тюрьмах №15 в Рустави и в глданской тюрьме в Тбилиси 24.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-24T18:31+0400
2022-09-24T18:31+0400
2022-09-24T20:02+0400
грузия
новости
общество
тюрьма
заключенные
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. По данным на 1 августа 2022 года, в грузинских тюрьмах находились 9 605 человек, из которых 328 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат), обнародованных на днях.Общее число заключенных в Грузии на 1 августа составляло 0,26% населения страны.Из общего числа находящихся в грузинских тюрьмах для 2,9 тысячи заключенных – это второй и более срок.Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако, также в тюрьмах Грузии содержится 32 несовершеннолетних и 60 человек старше 70 лет.Наибольшее число осужденных содержаться в тюрьмах №15 в Рустави и в глданской тюрьме в Тбилиси.Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 августа в Грузии насчитывалось до двух тысяч, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 19 несовершеннолетних и 7 человек старше 70 лет.Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находится 172 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.Иностранцы в грузинских тюрьмахВсего на 1 декабря в тюрьмах Грузии находились 617 граждан 47 иностранных государств, что составляет 6,4% от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидят двое несовершеннолетних иностранцев и 55 женщин.Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Армении и Украины .Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран.Условные заключенныеКроме находящихся в заключении, в Грузии также есть 21,5 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно.Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает 1,1 тысячи женщин и 87 несовершеннолетних.При этом на условном сроке находится 312 иностранцев из 24 стран, среди которых граждане России, Азербайджана, Турции, Армении и Украины, США, Канады и Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тюрьма, заключенные
грузия, новости, общество, тюрьма, заключенные
Сколько в Грузии заключенных – последние данные
18:31 24.09.2022 (обновлено: 20:02 24.09.2022)
Наибольшее число осужденных содержаться в тюрьмах №15 в Рустави и в глданской тюрьме в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. По данным на 1 августа 2022 года, в грузинских тюрьмах находились 9 605 человек, из которых 328 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат), обнародованных на днях.
Общее число заключенных в Грузии на 1 августа составляло 0,26% населения страны.
Из общего числа находящихся в грузинских тюрьмах для 2,9 тысячи заключенных – это второй и более срок.
Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако, также в тюрьмах Грузии содержится 32 несовершеннолетних и 60 человек старше 70 лет.
Наибольшее число осужденных содержаться в тюрьмах №15 в Рустави и в глданской тюрьме в Тбилиси.
Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 августа в Грузии насчитывалось до двух тысяч, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 19 несовершеннолетних и 7 человек старше 70 лет.
Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находится 172 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.
Иностранцы в грузинских тюрьмах
Всего на 1 декабря в тюрьмах Грузии находились 617 граждан 47 иностранных государств, что составляет 6,4% от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидят двое несовершеннолетних иностранцев и 55 женщин.
Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Армении и Украины .
Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран.
Условные заключенные
Кроме находящихся в заключении, в Грузии также есть 21,5 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно.
Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает 1,1 тысячи женщин и 87 несовершеннолетних.
При этом на условном сроке находится 312 иностранцев из 24 стран, среди которых граждане России, Азербайджана, Турции, Армении и Украины, США, Канады и Италии.