https://sputnik-georgia.ru/20220924/tsentr-tbilisi-perekroyut-v-noch-na-voskresene-270728999.html

Центр Тбилиси перекроют в ночь на воскресенье

Центр Тбилиси перекроют в ночь на воскресенье

Принять участие в юбилейном Tbilisimarathon смогут три тысячи человек 24.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-24T10:24+0400

2022-09-24T10:24+0400

2022-09-24T10:24+0400

грузия

новости

тбилисский марафон

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23786/30/237863068_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_e9a6c7ead85ac68c5ac2480c4eb7c19e.jpg

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Передвижение транспорта в центре Тбилиси будет ограничено с 00:00 до 11:00 25 сентября из-за ежегодного Тбилисского марафона, сообщает мэрия столицы.Масштабный забег Tbilisimarathon в десятый раз соберет любителей бега в столице Грузии. Принять участие в марафоне смогут три тысячи человек. Им предлагается на выбор дистанция в 10 километров, полумарафон и детский забег.Участники марафона стартуют с территории у Первой школы на проспекте Руставели, сделают круг и финишируют там же.Перекрыты для транспорта будут проспект Руставели, улицы Михаила Джавахишвили и Марджанишвили, участок проспекта Агмашенебели от пересечения улицы Баку до площади Саарбрюкена, улицы Баку и Цинамдгвришвили (от проспекта Царицы Тамары до пересечения с улицей Маржданишвили), правая набережная Куры (от моста Саарбрюкена до площади Крцаниси) и часть прилегающих улиц.Схема движения транспортаВ район Ортачала можно будет добраться по левой набережной через Ортачала ГЭС или через Сололаки по улицам Ладо Асатиани и Ованеса Туманяна, спустившись на площадь Вахтанга Горгасали, а после проехав по выделенной заграждениями улице Вахтанга Горгасали в направлении площади Крцаниси.До района Ваке-Сабуртало можно будет добраться по улице Даниела Чонкадзе или через улицу Александра Грибоедова по ограниченному участку проспекта Руставели к площади Первой Республики.Автомобили, следующие от улицы Бараташвили в направлении площади Авлабари, смогут проехать по правой набережной Куры. А следующие по правой набережной машины смогут проехать через улицу Мари Броссе в направлении улицы Табукашвили, не поднимаясь на мост Бараташвили.Участок дороги у Дома юстиции на правой набережной будет огорожен, что даст возможность автомобилистам проехать в направлении улицы Бараташвили.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилисский марафон, тбилиси