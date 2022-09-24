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В Грузии будут штрафовать водителей при отказе пройти тест на алкоголь
В Грузии будут штрафовать водителей при отказе пройти тест на алкоголь
За вождение в нетрезвом состоянии в Грузии будут наказывать строже 24.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-24T09:01+0400
2022-09-24T09:01+0400
2022-09-24T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен – Sputnik. Комитеты парламента Грузии приступили к рассмотрению поправок в Кодекс административных правонарушений, которые предполагают ужесточение наказания за вождение в нетрезвом состоянии.Поправки предполагают введение штрафа в размере 3 тысяч лари (более 1 000 долларов) либо административного ареста на срок от 10 до 15 суток для водителей, которые откажутся проходить тестирование на алкоголь.Кроме того, согласно изменениям, штраф за вождение в пьяном виде в размере 2 тысячи лари (более 700 долларов) будет полагаться тем водителям, которые уже лишены прав за нетрезвое вождение, но все равно сели за руль в пьяном виде.Кроме того, штраф в размере 2 тысячи лари вместе с лишением прав будет ждать пьяного водителя, если его вождение повлекло нанесение незначительного ущерба человеку, грузу, дороге, дорожной инфраструктуре, зданию или имуществу.В то же время в законе появится оговорка, что при повторном тестировании на алкоголь, которое водитель вправе затребовать в течение двух часов после проверки, необходимо учитывать, что концентрация алкоголя в крови за час снижается на 0,15 промилле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители, водители, водительские права
новости, тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители, водители, водительские права
В Грузии будут штрафовать водителей при отказе пройти тест на алкоголь
За вождение в нетрезвом состоянии в Грузии будут наказывать строже
ТБИЛИСИ, 24 сен – Sputnik. Комитеты парламента Грузии приступили к рассмотрению поправок в Кодекс административных правонарушений, которые предполагают ужесточение наказания за вождение в нетрезвом состоянии.
Поправки предполагают введение штрафа в размере 3 тысяч лари (более 1 000 долларов) либо административного ареста на срок от 10 до 15 суток для водителей, которые откажутся проходить тестирование на алкоголь.
Кроме того, согласно изменениям, штраф за вождение в пьяном виде в размере 2 тысячи лари (более 700 долларов) будет полагаться тем водителям, которые уже лишены прав за нетрезвое вождение, но все равно сели за руль в пьяном виде.
Кроме того, штраф в размере 2 тысячи лари вместе с лишением прав будет ждать пьяного водителя, если его вождение повлекло нанесение незначительного ущерба человеку, грузу, дороге, дорожной инфраструктуре, зданию или имуществу.
В то же время в законе появится оговорка, что при повторном тестировании на алкоголь, которое водитель вправе затребовать в течение двух часов после проверки, необходимо учитывать, что концентрация алкоголя в крови за час снижается на 0,15 промилле.