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В Грузии переработали до пяти тысяч тонн нестандартных яблок
В Грузии переработали до пяти тысяч тонн нестандартных яблок
По последним данным, перерабатывающие компании приняли более 4,7 тысячи тонн нестандартных яблок 24.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-24T12:31+0400
2022-09-24T12:31+0400
2022-09-24T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Грузинские фермеры заработали более 1,1 миллиона лари на продаже нестандартных яблок, сообщает Минсельхоз Грузии.Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начался с начала сентября. В этом году ожидается обильный урожай – около 120 тысяч тонн, до 50 тысяч тонн из которых нестандартные.По последним данным, перерабатывающие компании приняли более 4,7 тысячи тонн нестандартных яблок.По информации Минсельхоза, созданный в Гори (регион Шида Картли) штаб будет работать несколько месяцев, чтобы организовать доставку и размещение собранного урожая.В рамках программы стимулирования продажи урожая нестандартных яблок госсубсидию получат те перерабатывающие предприятия, которые до 15 декабря 2022 года закупят 1 кг нестандартных яблок от физических лиц, занятых в сфере плодоводства, по цене не менее 24 тетри. Субсидия составит 10 тетри.В программу стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок, которая позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене, включены 10 компаний. Это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Из Грузии с 1 августа 2021 года по 20 февраля 2022 года экспортировано 5 308 тонн яблок на сумму 3,4 миллиона долларов. За отчетный период экспорт почти полностью пришелся на Россию (5 282 тонны), на Украину вывезли 30 тонн, а в Армению – 6 тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, гори, шида картли, украина
грузия, новости, экономика, гори, шида картли, украина
В Грузии переработали до пяти тысяч тонн нестандартных яблок
По последним данным, перерабатывающие компании приняли более 4,7 тысячи тонн нестандартных яблок
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Грузинские фермеры заработали более 1,1 миллиона лари на продаже нестандартных яблок, сообщает Минсельхоз Грузии.
Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начался с начала сентября. В этом году ожидается обильный урожай – около 120 тысяч тонн, до 50 тысяч тонн из которых нестандартные.
По последним данным, перерабатывающие компании приняли более 4,7 тысячи тонн нестандартных яблок.
По информации Минсельхоза, созданный в Гори (регион Шида Картли) штаб будет работать несколько месяцев, чтобы организовать доставку и размещение собранного урожая.
В рамках программы стимулирования продажи урожая нестандартных яблок госсубсидию получат те перерабатывающие предприятия, которые до 15 декабря 2022 года закупят 1 кг нестандартных яблок от физических лиц, занятых в сфере плодоводства, по цене не менее 24 тетри. Субсидия составит 10 тетри.
В программу стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок, которая позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене, включены 10 компаний. Это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.
Из Грузии с 1 августа 2021 года по 20 февраля 2022 года экспортировано 5 308 тонн яблок на сумму 3,4 миллиона долларов. За отчетный период экспорт почти полностью пришелся на Россию (5 282 тонны), на Украину вывезли 30 тонн, а в Армению – 6 тонн.