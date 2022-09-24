https://sputnik-georgia.ru/20220924/v-gruzii-sozdano-mobilnoe-prilozhenie-dlya-bezopasnogo-puteshestviya-v-natsionalnykh-parkakh-270684331.html

В Грузии создано мобильное приложение для безопасного путешествия в национальных парках

В Грузии создано мобильное приложение для безопасного путешествия в национальных парках

Визитеры смогут заранее определить маршрут, что позволит сделать путешествие более легким и безопасным, отмечают в агентстве 24.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-24T14:01+0400

2022-09-24T14:01+0400

2022-09-24T14:01+0400

туризм

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Агентство охраняемых территорий Грузии представило сектору туризма первое мобильное приложение Parks.ge, которое даст возможность визитерам безопасно путешествовать в национальных парках страны, сообщает пресс-служба ведомства.В приложении внесены тропинки охраняемых территорий с соответствующей информацией. Над технической частью приложения работала компания Noxtton.С помощью нового приложения визитеры смогут получать полноценную информацию об охраняемых территориях Грузии. Гости смогут заранее определить маршрут, что позволит сделать путешествие более легким и безопасным, отмечают в агентстве.С помощью нового мобильного приложения можно будет:Скачать приложение бесплатно могут как пользователи IOS, так и Android.В Агентстве охраняемых территорий отметили, что приложение поможет развить экотуристические сервисы в селах, что положительно отразится на социально-экономическом положении местных жителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости