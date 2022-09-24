https://sputnik-georgia.ru/20220924/v-gruzii-sozdano-mobilnoe-prilozhenie-dlya-bezopasnogo-puteshestviya-v-natsionalnykh-parkakh-270684331.html
В Грузии создано мобильное приложение для безопасного путешествия в национальных парках
В Грузии создано мобильное приложение для безопасного путешествия в национальных парках
Визитеры смогут заранее определить маршрут, что позволит сделать путешествие более легким и безопасным, отмечают в агентстве 24.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-24T14:01+0400
2022-09-24T14:01+0400
2022-09-24T14:01+0400
туризм
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24726/85/247268594_0:129:1875:1184_1920x0_80_0_0_c8f42581b020c614e965397357a94b7b.jpg
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Агентство охраняемых территорий Грузии представило сектору туризма первое мобильное приложение Parks.ge, которое даст возможность визитерам безопасно путешествовать в национальных парках страны, сообщает пресс-служба ведомства.В приложении внесены тропинки охраняемых территорий с соответствующей информацией. Над технической частью приложения работала компания Noxtton.С помощью нового приложения визитеры смогут получать полноценную информацию об охраняемых территориях Грузии. Гости смогут заранее определить маршрут, что позволит сделать путешествие более легким и безопасным, отмечают в агентстве.С помощью нового мобильного приложения можно будет:Скачать приложение бесплатно могут как пользователи IOS, так и Android.В Агентстве охраняемых территорий отметили, что приложение поможет развить экотуристические сервисы в селах, что положительно отразится на социально-экономическом положении местных жителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24726/85/247268594_62:0:1813:1313_1920x0_80_0_0_f8a262ac2800f3e32d7826e452c901c3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм, грузия, новости
В Грузии создано мобильное приложение для безопасного путешествия в национальных парках
Визитеры смогут заранее определить маршрут, что позволит сделать путешествие более легким и безопасным, отмечают в агентстве
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Агентство охраняемых территорий Грузии представило сектору туризма первое мобильное приложение Parks.ge, которое даст возможность визитерам безопасно путешествовать в национальных парках страны, сообщает пресс-служба ведомства.
В приложении внесены тропинки охраняемых территорий с соответствующей информацией. Над технической частью приложения работала компания Noxtton.
С помощью нового приложения визитеры смогут получать полноценную информацию об охраняемых территориях Грузии. Гости смогут заранее определить маршрут, что позволит сделать путешествие более легким и безопасным, отмечают в агентстве.
С помощью нового мобильного приложения можно будет:
Найти все экотуристические тропинки национальных парков Грузии
Найти желаемые направления по сложностям тропинок
Определить время, необходимое для путешествия
Получить верные и оперативные сообщения в связи с сервисами и работой охраняемых территорий
Получить звуковые и визуальные предупреждения, в случае отступления от тропинки.
Скачать приложение бесплатно могут как пользователи IOS, так и Android.
В Агентстве охраняемых территорий отметили, что приложение поможет развить экотуристические сервисы в селах, что положительно отразится на социально-экономическом положении местных жителей.