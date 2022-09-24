https://sputnik-georgia.ru/20220924/v-tbilisi-prokhodit-yarmarka-sovremennogo-iskusstva--270679801.html

В Тбилиси проходит ярмарка современного искусства

В Тбилиси проходит ярмарка современного искусства

В ярмарке принимают участие местные и международные галереи, а также независимые художники 24.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-24T19:01+0400

2022-09-24T19:01+0400

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культура

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Тбилисская ярмарка современного искусства (Tbilisi Art Fair, TAF) проходит в выставочном центре Expo Georgia, сообщают организаторы.Крупнейшее арт-событие в регионе вернулось с разнообразной программой после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса.В ярмарке принимают участие местные и международные галереи, а также независимые художники, которым предоставляется возможность представить свои работы более широкой аудитории.Помимо выставок, ярмарка включает в себя перформансы, мастер-классы, Taf Talks и другие мероприятия, которые будут способствовать сотрудничеству между сценами современного искусства.Ярмарка будет принимать посетителей до 25 сентября с 12:00 до 20:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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