https://sputnik-georgia.ru/20220924/v-tbilisi-prokhodit-yarmarka-sovremennogo-iskusstva--270679801.html
В Тбилиси проходит ярмарка современного искусства
В Тбилиси проходит ярмарка современного искусства
В ярмарке принимают участие местные и международные галереи, а также независимые художники 24.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-24T19:01+0400
2022-09-24T19:01+0400
2022-09-24T19:01+0400
грузия
новости
культура
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1d/266961935_0:100:2049:1252_1920x0_80_0_0_0fc0f6022cec60f4441d489ec8689176.jpg
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Тбилисская ярмарка современного искусства (Tbilisi Art Fair, TAF) проходит в выставочном центре Expo Georgia, сообщают организаторы.Крупнейшее арт-событие в регионе вернулось с разнообразной программой после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса.В ярмарке принимают участие местные и международные галереи, а также независимые художники, которым предоставляется возможность представить свои работы более широкой аудитории.Помимо выставок, ярмарка включает в себя перформансы, мастер-классы, Taf Talks и другие мероприятия, которые будут способствовать сотрудничеству между сценами современного искусства.Ярмарка будет принимать посетителей до 25 сентября с 12:00 до 20:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1d/266961935_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_bb2bfd396e935580507b4e381e6e0692.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура, тбилиси
грузия, новости, культура, тбилиси
В Тбилиси проходит ярмарка современного искусства
В ярмарке принимают участие местные и международные галереи, а также независимые художники
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Тбилисская ярмарка современного искусства (Tbilisi Art Fair, TAF) проходит в выставочном центре Expo Georgia, сообщают организаторы.
Крупнейшее арт-событие в регионе вернулось с разнообразной программой после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
В ярмарке принимают участие местные и международные галереи, а также независимые художники, которым предоставляется возможность представить свои работы более широкой аудитории.
Помимо выставок, ярмарка включает в себя перформансы, мастер-классы, Taf Talks и другие мероприятия, которые будут способствовать сотрудничеству между сценами современного искусства.
Ярмарка будет принимать посетителей до 25 сентября с 12:00 до 20:00 по тбилисскому времени.