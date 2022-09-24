https://sputnik-georgia.ru/20220924/zvezdy-klassicheskoy-muzyki-vystupyat-v-gruzii--startuet-mezhdunarodnyy-festival-virsaladze-270495605.html

Звезды классической музыки выступят в Грузии – стартует международный фестиваль Вирсаладзе

Звезды классической музыки выступят в Грузии – стартует международный фестиваль Вирсаладзе

На сцене фестиваля выступят именитые музыканты и восходящие звезды классической музыки 24.09.2022, Sputnik Грузия

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культура

грузия

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элисо вирсаладзе

телави

кахети

музыкальный фестиваль элисо вирсаладзе

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Телавский международный музыкальный фестиваль, основательницей которого является культовая грузинская пианистка Элисо Вирсаладзе, стартует в городе Телави (регион Кахети) 24 сентября, сообщают организаторы.Перед зрителями фестиваля, который продлится до 1 октября, выступят выдающиеся пианисты – Элисо Вирсаладзе и вьетнамец Данг Тхай Шон, а также лауреаты международных конкурсов – скрипачи Стелла Чен (США), Тимоти Чой (США, Канада) и Андрей Баранов (Россия), виолончелисты Алексей Шадрин (Украина), Александр Рудин и Александр Рамм (Россия).На сцене выступит фестивальный оркестр, в состав которого войдут Тбилисский государственный камерный оркестр "Грузинская симфониетта", Грузинский национальный симфонический оркестр им. Е. Мичеладзе, оркестр Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили и музыканты, приглашенные из-за рубежа. Дирижер – давний друг фестиваля Ариэль Цукерман.В рамках фестиваля традиционно пройдут профессиональные мастер-классы для студентов и учеников. Семинары проведут выдающие музыканты из разных стран.Фестиваль представляет Центр классической музыки при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. Билеты на фестиваль уже доступны в кассах и онлайн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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культура, грузия, новости, элисо вирсаладзе, телави, кахети, музыкальный фестиваль элисо вирсаладзе