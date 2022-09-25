https://sputnik-georgia.ru/20220925/batyuk-rasskazal-zachem-ssha-na-samom-dele-reforma-sovbeza-oon---video-270738794.html

Батюк рассказал, зачем США на самом деле реформа Совбеза ООН - видео

Батюк рассказал, зачем США на самом деле реформа Совбеза ООН - видео

В Нью-Йорке 77-я Генеральная ассамблея ООН проходит на фоне сильнейшего со времен Холодной войны мирового противостояния. Смотрите видео прогноз политического... 25.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-25T08:29+0400

2022-09-25T08:29+0400

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Сформированная ещё после Второй мировой международная организация очевидно не справляется с современными вызовами и требует реформирования, рассказал в интервью "Sputnik на русском" американист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Кого США хотят протолкнуть в Совбез ООН? Какие страны действительно достойны стать его членами? Почему США срывают взаимодействие по вопросом ядерного оружия с Россией? Обо всем этом смотрите в ролике.

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