https://sputnik-georgia.ru/20220925/batyuk-rasskazal-zachem-ssha-na-samom-dele-reforma-sovbeza-oon---video-270738794.html
Батюк рассказал, зачем США на самом деле реформа Совбеза ООН - видео
Батюк рассказал, зачем США на самом деле реформа Совбеза ООН - видео
В Нью-Йорке 77-я Генеральная ассамблея ООН проходит на фоне сильнейшего со времен Холодной войны мирового противостояния. Смотрите видео прогноз политического... 25.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-25T08:29+0400
2022-09-25T08:29+0400
2022-09-25T08:29+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/19/270738488_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e26a1b72e148b0297d2ae59071b88467.jpg
Сформированная ещё после Второй мировой международная организация очевидно не справляется с современными вызовами и требует реформирования, рассказал в интервью "Sputnik на русском" американист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Кого США хотят протолкнуть в Совбез ООН? Какие страны действительно достойны стать его членами? Почему США срывают взаимодействие по вопросом ядерного оружия с Россией? Обо всем этом смотрите в ролике.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/19/270738488_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_632f81ed3771d55e917d1069d14e191b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
Батюк рассказал, зачем США на самом деле реформа Совбеза ООН - видео
В Нью-Йорке 77-я Генеральная ассамблея ООН проходит на фоне сильнейшего со времен Холодной войны мирового противостояния. Смотрите видео прогноз политического эксперта Владимира Батюка
Сформированная ещё после Второй мировой международная организация очевидно не справляется с современными вызовами и требует реформирования, рассказал в интервью "Sputnik на русском" американист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Кого США хотят протолкнуть в Совбез ООН? Какие страны действительно достойны стать его членами? Почему США срывают взаимодействие по вопросом ядерного оружия с Россией? Обо всем этом смотрите в ролике.