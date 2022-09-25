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Десять миллионов на деревья: в Грузии появятся новые сады

Десять миллионов на деревья: в Грузии появятся новые сады

Часть средств также пойдет на устройство новых систем орошения, установку противоградовых систем, рытье колодцев и покупку новых саженцев 25.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-25T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Власти Грузии выделят дополнительные средства фермерам на разбивку новых садов и устройство саженцевых хозяйств, говорится в поправках к государственному бюджету 2022 года.Согласно поправкам, на финасирование программы "Посади будущее" будет выделено дополнительно 10 миллионов лари (более 3,5 миллиона долларов). Эти деньги пойдут на разбивку новых садов на 4,4 тысячи гектарах и устройство трех новых саженцевых хозяйств.Кроме того, часть средств также пойдет на устройство новых систем орошения, установку противоградовых систем, рытье колодцев и покупку новых саженцев.Министерство сельского хозяйства Грузии в марте 2015 года объявило о начале реализации нового проекта "Посади будущее", который осуществляется в рамках "Единых агропроектов" Агентства по управлению сельскохозяйственными проектами, финансируемых из госбюджета. Целью проекта является максимальное содействие росту целевого использования сельскохозяйственных земель путем разведения садов и обустройства саженцевых хозяйства во всех муниципалитетах Грузии (кроме Тбилиси, Рустави, Батуми и Поти).Программа "Посади будущее", которая предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов, позволила создать конкурентоспособные и современные хозяйства.В рамках данной программы, в масштабах Грузии новые многолетние сады разбиты на участке около 17,6 тысячи гектаров земли, а объем государственного финансирования превышает 133 миллиона лари (49,3 миллиона долларов). Что касается орехоплодных культур, то сады по всей стране разбиты на 8,5 гектара. Софинансирование составляет 39,2 миллиона лари (14,5 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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