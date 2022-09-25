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Гала-концерт с участием оперных звезд мирового масштаба пройдет в Тбилиси

Гала-концерт с участием оперных звезд мирового масштаба пройдет в Тбилиси

Вечер пройдет по инициативе Международного фонда Нино Сургуладзе "Древо желания" 25.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-25T19:09+0400

2022-09-25T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Благотворительный гала-концерт с участием оперных звезд мирового масштаба, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Италией и Грузией, пройдет в Тбилисском государственном театре оперы и балета 27 сентября.На вечере выступят такие звезды, как грузинское меццо-сопрано Нино Сургуладзе, итальянское сопрано Барбара Фриттоли, тенор итальяно-уругвайского происхождения Карло Вентре, бас Георгий Андгуладзе, а также итальянский маэстро Джузеппе Саббатини.Помимо артистов, на концерте предстанет оркестр Тбилисского театра оперы и балета им. З. Палиашвили. Концерт проводят Международный фонд Нино Сургуладзе "Натврис хе" (Древо желания) и посольство Италии в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, культура, нино сургуладзе, тбилиси, италия, новости, анонсы , благотворительность