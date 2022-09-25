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Грузия и Азербайджан намерены укреплять сотрудничество в сфере правосудия
Грузия и Азербайджан намерены укреплять сотрудничество в сфере правосудия
Генпрокурор Азербайджана находится с визитом в Грузии в рамках 27-й ежегодной конференции и общего собрания Международной ассоциации прокуроров 25.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Существующие дружеские и деловые отношения между Грузией и Азербайджаном способствуют тесному сотрудничеству в сфере правосудия. Об этом говорили на встрече генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе и его азербайджанский коллега Кямран Алиев, сообщает пресс-служба ведомства.Генеральный прокурор Азербайджана находится с визитом в Грузии в рамках 27-й ежегодной конференции и общего собрания Международной ассоциации прокуроров (МАП), которые проходят в Тбилиси 25-29 сентября.На встрече в Генеральной прокуратуре Грузии Ираклий Шотадзе поблагодарил Кямрана Алиева за плодотворное правовое сотрудничество между двумя странами.На встрече стороны говорили о важности сотрудничества между двумя странами в направлении правосудия, обмена опытом в сфере борьбы с преступностью, достижениях и проблемах в сфере уголовного правосудия в Грузии и Азербайджане за последние годы, а также о дальнейшем укреплении совместной эффективной борьбы с преступностью.По данным ведомства, на встрече присутствовали первый заместитель генерального прокурора Бакур Абуладзе, заместитель генерального прокурора Натия Меребашвили, начальник отдела международных отношений и правового обеспечения Ираклий Чилингарашвили и члены делегации Генеральной прокуратуры Азербайджана.В международной конференции прокуроров принимают участие 300 прокуроров из 60 стран, представители ООН, Европейского Союза, Совета Европы, Министерства юстиции США (DOJ), соответствующих департаментов, работающих в сфере уголовного правосудия, и специалисты высокого уровня, работающие в этой области.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, азербайджан, ираклий шотадзе, новости, политика, тбилиси, оон, совет европы
грузия, азербайджан, ираклий шотадзе, новости, политика, тбилиси, оон, совет европы

Грузия и Азербайджан намерены укреплять сотрудничество в сфере правосудия

21:11 25.09.2022
© Courtesy of The Prosecution Service of GeorgiaВстреча генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе и его азербайджанского коллеги Кямрана Алиева
Встреча генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе и его азербайджанского коллеги Кямрана Алиева - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
© Courtesy of The Prosecution Service of Georgia
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Генпрокурор Азербайджана находится с визитом в Грузии в рамках 27-й ежегодной конференции и общего собрания Международной ассоциации прокуроров
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Существующие дружеские и деловые отношения между Грузией и Азербайджаном способствуют тесному сотрудничеству в сфере правосудия. Об этом говорили на встрече генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе и его азербайджанский коллега Кямран Алиев, сообщает пресс-служба ведомства.
© Courtesy of The Prosecution Service of GeorgiaВстреча генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе и его азербайджанского коллеги Кямрана Алиева
Встреча генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе и его азербайджанского коллеги Кямрана Алиева - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
Встреча генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе и его азербайджанского коллеги Кямрана Алиева
© Courtesy of The Prosecution Service of Georgia
Генеральный прокурор Азербайджана находится с визитом в Грузии в рамках 27-й ежегодной конференции и общего собрания Международной ассоциации прокуроров (МАП), которые проходят в Тбилиси 25-29 сентября.
© Courtesy of The Prosecution Service of GeorgiaВстреча генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе и его азербайджанского коллеги Кямрана Алиева
Встреча генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе и его азербайджанского коллеги Кямрана Алиева - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
Встреча генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе и его азербайджанского коллеги Кямрана Алиева
© Courtesy of The Prosecution Service of Georgia
На встрече в Генеральной прокуратуре Грузии Ираклий Шотадзе поблагодарил Кямрана Алиева за плодотворное правовое сотрудничество между двумя странами.
© Courtesy of The Prosecution Service of GeorgiaВстреча генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе и его азербайджанского коллеги Кямрана Алиева
Встреча генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе и его азербайджанского коллеги Кямрана Алиева - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
Встреча генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе и его азербайджанского коллеги Кямрана Алиева
© Courtesy of The Prosecution Service of Georgia
На встрече стороны говорили о важности сотрудничества между двумя странами в направлении правосудия, обмена опытом в сфере борьбы с преступностью, достижениях и проблемах в сфере уголовного правосудия в Грузии и Азербайджане за последние годы, а также о дальнейшем укреплении совместной эффективной борьбы с преступностью.
© Courtesy of The Prosecution Service of GeorgiaВстреча генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе и его азербайджанского коллеги Кямрана Алиева
Встреча генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе и его азербайджанского коллеги Кямрана Алиева - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
Встреча генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе и его азербайджанского коллеги Кямрана Алиева
© Courtesy of The Prosecution Service of Georgia
По данным ведомства, на встрече присутствовали первый заместитель генерального прокурора Бакур Абуладзе, заместитель генерального прокурора Натия Меребашвили, начальник отдела международных отношений и правового обеспечения Ираклий Чилингарашвили и члены делегации Генеральной прокуратуры Азербайджана.
© Courtesy of The Prosecution Service of GeorgiaВстреча генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе и его азербайджанского коллеги Кямрана Алиева
Встреча генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе и его азербайджанского коллеги Кямрана Алиева - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
Встреча генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе и его азербайджанского коллеги Кямрана Алиева
© Courtesy of The Prosecution Service of Georgia
В международной конференции прокуроров принимают участие 300 прокуроров из 60 стран, представители ООН, Европейского Союза, Совета Европы, Министерства юстиции США (DOJ), соответствующих департаментов, работающих в сфере уголовного правосудия, и специалисты высокого уровня, работающие в этой области.
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