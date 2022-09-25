https://sputnik-georgia.ru/20220925/gruziya-i-azerbaydzhan-namereny-ukreplyat-sotrudnichestvo-v-sfere-pravosudiya-270758460.html

Грузия и Азербайджан намерены укреплять сотрудничество в сфере правосудия

Грузия и Азербайджан намерены укреплять сотрудничество в сфере правосудия

Генпрокурор Азербайджана находится с визитом в Грузии в рамках 27-й ежегодной конференции и общего собрания Международной ассоциации прокуроров 25.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-25T21:11+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Существующие дружеские и деловые отношения между Грузией и Азербайджаном способствуют тесному сотрудничеству в сфере правосудия. Об этом говорили на встрече генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе и его азербайджанский коллега Кямран Алиев, сообщает пресс-служба ведомства.Генеральный прокурор Азербайджана находится с визитом в Грузии в рамках 27-й ежегодной конференции и общего собрания Международной ассоциации прокуроров (МАП), которые проходят в Тбилиси 25-29 сентября.На встрече в Генеральной прокуратуре Грузии Ираклий Шотадзе поблагодарил Кямрана Алиева за плодотворное правовое сотрудничество между двумя странами.На встрече стороны говорили о важности сотрудничества между двумя странами в направлении правосудия, обмена опытом в сфере борьбы с преступностью, достижениях и проблемах в сфере уголовного правосудия в Грузии и Азербайджане за последние годы, а также о дальнейшем укреплении совместной эффективной борьбы с преступностью.По данным ведомства, на встрече присутствовали первый заместитель генерального прокурора Бакур Абуладзе, заместитель генерального прокурора Натия Меребашвили, начальник отдела международных отношений и правового обеспечения Ираклий Чилингарашвили и члены делегации Генеральной прокуратуры Азербайджана.В международной конференции прокуроров принимают участие 300 прокуроров из 60 стран, представители ООН, Европейского Союза, Совета Европы, Министерства юстиции США (DOJ), соответствующих департаментов, работающих в сфере уголовного правосудия, и специалисты высокого уровня, работающие в этой области.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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