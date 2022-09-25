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Иранцы протестуют в Тбилиси против ношения хиджаба - фото
Иранцы протестуют в Тбилиси против ношения хиджаба - фото
У здания парламента Грузии иранки сожгли свои хиджабы, десятки других, мужчин и женщин, с плакатами обращались к журналистам со своими призывами. Так граждане... 25.09.2022, Sputnik Грузия
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Гибель молодой женщины в Иране, которая была задержана полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и скончалась 13 сентября, привела к массовым протестам на улицах ряда крупных иранских городов. В ходе протестов уже погибли несколько человек, в том числе ряд правоохранителей.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, иран, ислам, акции протеста, хиджабы в школах, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, иран, ислам, акции протеста, хиджабы в школах, фото

Иранцы протестуют в Тбилиси против ношения хиджаба - фото

12:27 25.09.2022 (обновлено: 12:31 25.09.2022)
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У здания парламента Грузии иранки сожгли свои хиджабы, десятки других, мужчин и женщин, с плакатами обращались к журналистам со своими призывами. Так граждане Ирана, проживающие в стране, решили выразить свой протест против гибели 22-летней студентки Махсы Амини
Гибель молодой женщины в Иране, которая была задержана полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и скончалась 13 сентября, привела к массовым протестам на улицах ряда крупных иранских городов. В ходе протестов уже погибли несколько человек, в том числе ряд правоохранителей.
© photo: Sputnik / Stringer

Гибель 22-летней студентки Махсы Амини вызвала протесты по всему миру

Гибель 22-летней студентки Махсы Амини вызвала протесты по всему миру - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Гибель 22-летней студентки Махсы Амини вызвала протесты по всему миру

© photo: Sputnik / Stringer

Граждане Ирана, проживающие в Грузии, тоже вышли на акции протеста

Граждане Ирана, проживающие в Грузии, тоже вышли на акции протеста - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Граждане Ирана, проживающие в Грузии, тоже вышли на акции протеста

© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции протестовали против ношения хиджаба

Участники акции протестовали против ношения хиджаба - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции протестовали против ношения хиджаба

© photo: Sputnik / Stringer

Также протестующие требовали справедливости и были возмущены тем, что молодая студентка погибла

Также протестующие требовали справедливости и были возмущены тем, что молодая студентка погибла - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Также протестующие требовали справедливости и были возмущены тем, что молодая студентка погибла

© photo: Sputnik / Stringer

Махса Амини была задержана полицией нравов Ирана за неправильное ношение хиджаба

Махса Амини была задержана полицией нравов Ирана за неправильное ношение хиджаба - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Махса Амини была задержана полицией нравов Ирана за неправильное ношение хиджаба

© photo: Sputnik / Stringer

Позже она скончалась, и ее гибель привела к массовым протестам возмущенных людей

Позже она скончалась, и ее гибель привела к массовым протестам возмущенных людей - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Позже она скончалась, и ее гибель привела к массовым протестам возмущенных людей

© photo: Sputnik / Stringer

Махса Амини погибла 13 сентября - с тех пор протесты не стихают

Махса Амини погибла 13 сентября - с тех пор протесты не стихают - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Махса Амини погибла 13 сентября - с тех пор протесты не стихают

© photo: Sputnik / Stringer

В знак солидарности участники акции в Тбилиси вымазали свои лица красной краской

В знак солидарности участники акции в Тбилиси вымазали свои лица красной краской - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

В знак солидарности участники акции в Тбилиси вымазали свои лица красной краской

© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы освещать ход протестов, на акции собралось множество журналистов

Чтобы освещать ход протестов, на акции собралось множество журналистов - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы освещать ход протестов, на акции собралось множество журналистов

© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции принесли множество плакатов

Участники акции принесли множество плакатов - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции принесли множество плакатов

© photo: Sputnik / Stringer

В ходе протестов в самом Иране уже погибли несколько человек в результате столкновений с полицией

В ходе протестов в самом Иране уже погибли несколько человек в результате столкновений с полицией - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

В ходе протестов в самом Иране уже погибли несколько человек в результате столкновений с полицией

© photo: Sputnik / Stringer

Погибшие были как среди протестующих, так и среди полицейских

Погибшие были как среди протестующих, так и среди полицейских - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Погибшие были как среди протестующих, так и среди полицейских

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