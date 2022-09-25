https://sputnik-georgia.ru/20220925/irantsy-protestuyut-v-tbilisi-protiv-nosheniya-khidzhaba---foto-270742179.html

Иранцы протестуют в Тбилиси против ношения хиджаба - фото

Иранцы протестуют в Тбилиси против ношения хиджаба - фото

У здания парламента Грузии иранки сожгли свои хиджабы, десятки других, мужчин и женщин, с плакатами обращались к журналистам со своими призывами. Так граждане... 25.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-25T12:27+0400

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Гибель молодой женщины в Иране, которая была задержана полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и скончалась 13 сентября, привела к массовым протестам на улицах ряда крупных иранских городов. В ходе протестов уже погибли несколько человек, в том числе ряд правоохранителей.

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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, иран, ислам, акции протеста, хиджабы в школах, фото