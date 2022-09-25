https://sputnik-georgia.ru/20220925/irantsy-protestuyut-v-tbilisi-protiv-nosheniya-khidzhaba---foto-270742179.html
Иранцы протестуют в Тбилиси против ношения хиджаба - фото
Иранцы протестуют в Тбилиси против ношения хиджаба - фото
У здания парламента Грузии иранки сожгли свои хиджабы, десятки других, мужчин и женщин, с плакатами обращались к журналистам со своими призывами. Так граждане... 25.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-25T12:27+0400
2022-09-25T12:27+0400
2022-09-25T12:31+0400
новости грузии в фотографиях
фотоленты
мультимедиа
иран
ислам
акции протеста
хиджабы в школах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/16/270689328_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f433cd0cfa770cc841faa66a2754e1d6.jpg
Гибель молодой женщины в Иране, которая была задержана полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и скончалась 13 сентября, привела к массовым протестам на улицах ряда крупных иранских городов. В ходе протестов уже погибли несколько человек, в том числе ряд правоохранителей.
иран
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/16/270689328_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_4cf29ddb9e1b58428c3707c39ffcf7df.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, иран, ислам, акции протеста, хиджабы в школах, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, иран, ислам, акции протеста, хиджабы в школах, фото
Иранцы протестуют в Тбилиси против ношения хиджаба - фото 12:27 25.09.2022 (обновлено: 12:31 25.09.2022)
У здания парламента Грузии иранки сожгли свои хиджабы, десятки других, мужчин и женщин, с плакатами обращались к журналистам со своими призывами. Так граждане Ирана, проживающие в стране, решили выразить свой протест против гибели 22-летней студентки Махсы Амини
Гибель молодой женщины в Иране, которая была задержана полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и скончалась 13 сентября, привела к массовым протестам на улицах ряда крупных иранских городов. В ходе протестов уже погибли несколько человек, в том числе ряд правоохранителей.
© photo: Sputnik / Stringer
Гибель 22-летней студентки Махсы Амини вызвала протесты по всему миру
Гибель 22-летней студентки Махсы Амини вызвала протесты по всему миру
© photo: Sputnik / Stringer
Граждане Ирана, проживающие в Грузии, тоже вышли на акции протеста
Граждане Ирана, проживающие в Грузии, тоже вышли на акции протеста
© photo: Sputnik / Stringer
Участники акции протестовали против ношения хиджаба
Участники акции протестовали против ношения хиджаба
© photo: Sputnik / Stringer
Также протестующие требовали справедливости и были возмущены тем, что молодая студентка погибла
Также протестующие требовали справедливости и были возмущены тем, что молодая студентка погибла
© photo: Sputnik / Stringer
Махса Амини была задержана полицией нравов Ирана за неправильное ношение хиджаба
Махса Амини была задержана полицией нравов Ирана за неправильное ношение хиджаба
© photo: Sputnik / Stringer
Позже она скончалась, и ее гибель привела к массовым протестам возмущенных людей
Позже она скончалась, и ее гибель привела к массовым протестам возмущенных людей
© photo: Sputnik / Stringer
Махса Амини погибла 13 сентября - с тех пор протесты не стихают
Махса Амини погибла 13 сентября - с тех пор протесты не стихают
© photo: Sputnik / Stringer
В знак солидарности участники акции в Тбилиси вымазали свои лица красной краской
В знак солидарности участники акции в Тбилиси вымазали свои лица красной краской
© photo: Sputnik / Stringer
Чтобы освещать ход протестов, на акции собралось множество журналистов
Чтобы освещать ход протестов, на акции собралось множество журналистов
© photo: Sputnik / Stringer
Участники акции принесли множество плакатов
Участники акции принесли множество плакатов
© photo: Sputnik / Stringer
В ходе протестов в самом Иране уже погибли несколько человек в результате столкновений с полицией
В ходе протестов в самом Иране уже погибли несколько человек в результате столкновений с полицией
© photo: Sputnik / Stringer
Погибшие были как среди протестующих, так и среди полицейских
Погибшие были как среди протестующих, так и среди полицейских