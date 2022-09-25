https://sputnik-georgia.ru/20220925/kak-gruziya-vyigrala-u-sbornoy-severnoy-makedonii-po-futbolu---luchshie-foto-270738042.html

Как Грузия выиграла у сборной Северной Македонии по футболу - лучшие фото

Как Грузия выиграла у сборной Северной Македонии по футболу - лучшие фото

Сборная Грузии по футболу одержала победу над командой Северной Македонии со счетом 2:0 в отборочном матче Лиги наций УЕФА и перешла в лигу В 25.09.2022, Sputnik Грузия

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Скоро грузинская команда встретится со сборной Гибралтара в гостях. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как радовались победе над Северной Македонией грузинские футболисты и болельщики.

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