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Как Грузия выиграла у сборной Северной Македонии по футболу - лучшие фото
Как Грузия выиграла у сборной Северной Македонии по футболу - лучшие фото
Сборная Грузии по футболу одержала победу над командой Северной Македонии со счетом 2:0 в отборочном матче Лиги наций УЕФА и перешла в лигу В 25.09.2022, Sputnik Грузия
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Скоро грузинская команда встретится со сборной Гибралтара в гостях. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как радовались победе над Северной Македонией грузинские футболисты и болельщики.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, футбол, сборная грузии по футболу, сборная, фото, спорт, спорт, спорт в грузии
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, футбол, сборная грузии по футболу, сборная, фото, спорт, спорт, спорт в грузии

Как Грузия выиграла у сборной Северной Македонии по футболу - лучшие фото

08:41 25.09.2022 (обновлено: 09:42 25.09.2022)
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Сборная Грузии по футболу одержала победу над командой Северной Македонии со счетом 2:0 в отборочном матче Лиги наций УЕФА и перешла в лигу В
Скоро грузинская команда встретится со сборной Гибралтара в гостях. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как радовались победе над Северной Македонией грузинские футболисты и болельщики.
© photo: Sputnik / Stringer

Сборная Грузии по футболу одержала победу над
Северной Македонии со счетом 2:0 в отборочном матче Лиги наций УЕФА

Сборная Грузии по футболу одержала победу над Северной Македонии со счетом 2:0 в отборочном матче Лиги наций УЕФА - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Сборная Грузии по футболу одержала победу над
Северной Македонии со счетом 2:0 в отборочном матче Лиги наций УЕФА

© photo: Sputnik / Stringer

Эта победа позволила сборной Грузии перейти в лигу В

Эта победа позволила сборной Грузии перейти в лигу В - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Эта победа позволила сборной Грузии перейти в лигу В

© photo: Sputnik / Stringer

Грузия открыла счет на 35-й минуте благодаря автоголу Бояна Миовски после асиста атакующего полузащитника грузинской сборной Хвичи Кварацхелия

Грузия открыла счет на 35-й минуте благодаря автоголу Бояна Миовски после асиста атакующего полузащитника грузинской сборной Хвичи Кварацхелия - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Грузия открыла счет на 35-й минуте благодаря автоголу Бояна Миовски после асиста атакующего полузащитника грузинской сборной Хвичи Кварацхелия

© photo: Sputnik / Stringer

Трибуны ликовали - болельщики сборной Грузии, заполнившие стадион, были в восторге

Трибуны ликовали - болельщики сборной Грузии, заполнившие стадион, были в восторге - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Трибуны ликовали - болельщики сборной Грузии, заполнившие стадион, были в восторге

© photo: Sputnik / Stringer

Затем - еще гол! Второй мяч в ворота Северной Македонии забил Кварацхелия на 65 минуте

Затем - еще гол! Второй мяч в ворота Северной Македонии забил Кварацхелия на 65 минуте - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Затем - еще гол! Второй мяч в ворота Северной Македонии забил Кварацхелия на 65 минуте

© photo: Sputnik / Stringer

По итогам этого матча в копилке Грузии 13 очков и она занимает первое место в группе

По итогам этого матча в копилке Грузии 13 очков и она занимает первое место в группе - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

По итогам этого матча в копилке Грузии 13 очков и она занимает первое место в группе

© photo: Sputnik / Stringer

Игра проходила на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси

Игра проходила на стадионе &quot;Динамо Арена&quot; в Тбилиси - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Игра проходила на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси

© photo: Sputnik / Stringer

Матч состоялся при полном стадионе - билеты были были раскуплены в первый же день

Матч состоялся при полном стадионе - билеты были были раскуплены в первый же день - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Матч состоялся при полном стадионе - билеты были были раскуплены в первый же день

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь впереди еще одна важная игра. Грузинская команда 26 сентября встретится со сборной Гибралтара в гостях

Теперь впереди еще одна важная игра. Грузинская команда 26 сентября встретится со сборной Гибралтара в гостях - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь впереди еще одна важная игра. Грузинская команда 26 сентября встретится со сборной Гибралтара в гостях

© photo: Sputnik / Stringer

Болельщики сборной Грузии верят в свою команду

Болельщики сборной Грузии верят в свою команду - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Болельщики сборной Грузии верят в свою команду

© photo: Sputnik / Stringer

Когда сборная Грузии одержала победу над Северной Македонией, болельщики ликовали не только на стадионе, но и на улицах столицы Грузии

Когда сборная Грузии одержала победу над Северной Македонией, болельщики ликовали не только на стадионе, но и на улицах столицы Грузии - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Когда сборная Грузии одержала победу над Северной Македонией, болельщики ликовали не только на стадионе, но и на улицах столицы Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

В настоящее время подопечные главного тренера сборной Грузии, француза Вилли Саньоля лидируют в группе С с 10 очками и имеют неплохие шансы сыграть на Чемпионате Европы

В настоящее время подопечные главного тренера сборной Грузии, француза Вилли Саньоля лидируют в группе С с 10 очками и имеют неплохие шансы сыграть на Чемпионате Европы - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

В настоящее время подопечные главного тренера сборной Грузии, француза Вилли Саньоля лидируют в группе С с 10 очками и имеют неплохие шансы сыграть на Чемпионате Европы

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