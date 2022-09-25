Как Грузия выиграла у сборной Северной Македонии по футболу - лучшие фото
Сборная Грузии по футболу одержала победу над
Северной Македонии со счетом 2:0 в отборочном матче Лиги наций УЕФА
Сборная Грузии по футболу одержала победу над
Северной Македонии со счетом 2:0 в отборочном матче Лиги наций УЕФА
Эта победа позволила сборной Грузии перейти в лигу В
Эта победа позволила сборной Грузии перейти в лигу В
Грузия открыла счет на 35-й минуте благодаря автоголу Бояна Миовски после асиста атакующего полузащитника грузинской сборной Хвичи Кварацхелия
Грузия открыла счет на 35-й минуте благодаря автоголу Бояна Миовски после асиста атакующего полузащитника грузинской сборной Хвичи Кварацхелия
Трибуны ликовали - болельщики сборной Грузии, заполнившие стадион, были в восторге
Трибуны ликовали - болельщики сборной Грузии, заполнившие стадион, были в восторге
Затем - еще гол! Второй мяч в ворота Северной Македонии забил Кварацхелия на 65 минуте
Затем - еще гол! Второй мяч в ворота Северной Македонии забил Кварацхелия на 65 минуте
По итогам этого матча в копилке Грузии 13 очков и она занимает первое место в группе
По итогам этого матча в копилке Грузии 13 очков и она занимает первое место в группе
Игра проходила на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси
Игра проходила на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси
Матч состоялся при полном стадионе - билеты были были раскуплены в первый же день
Матч состоялся при полном стадионе - билеты были были раскуплены в первый же день
Теперь впереди еще одна важная игра. Грузинская команда 26 сентября встретится со сборной Гибралтара в гостях
Теперь впереди еще одна важная игра. Грузинская команда 26 сентября встретится со сборной Гибралтара в гостях
Болельщики сборной Грузии верят в свою команду
Болельщики сборной Грузии верят в свою команду
Когда сборная Грузии одержала победу над Северной Македонией, болельщики ликовали не только на стадионе, но и на улицах столицы Грузии
Когда сборная Грузии одержала победу над Северной Македонией, болельщики ликовали не только на стадионе, но и на улицах столицы Грузии
В настоящее время подопечные главного тренера сборной Грузии, француза Вилли Саньоля лидируют в группе С с 10 очками и имеют неплохие шансы сыграть на Чемпионате Европы
В настоящее время подопечные главного тренера сборной Грузии, француза Вилли Саньоля лидируют в группе С с 10 очками и имеют неплохие шансы сыграть на Чемпионате Европы