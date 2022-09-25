https://sputnik-georgia.ru/20220925/kakie-lekarstva-vsegda-dolzhny-byt-v-aptechke-doma-sovet-vracha-shota-kalandiya-270750145.html

Какие лекарства всегда должны быть в аптечке дома? Совет врача Шота Каландия

Какие лекарства всегда должны быть в аптечке дома? Совет врача Шота Каландия

Есть препараты, которые в обязательном порядке должны быть в вашей аптечке, напоминают врачи 25.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-25T17:07+0400

2022-09-25T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Первоочередные лекарства, которые в обязательном порядке должны быть в аптечке, — это жаропонижающие и обезболивающие средства, такие как парацетамол и ибупрофен, заявил "Прайму" врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт "СМ-Клиника" Шота Каландия.Во время проблем с желудочно-кишечным трактом врач порекомендовал хранить сорбенты (смектит диоктаэдрический, полиметилсилоксана полигидрат, кремния диоксид коллоидный) и антациды (алюминия фосфат, алгедрат+ магния гидроксид).Далее в аптечке обязательно должны быть антигистаминные препараты, которые не вызывают сонливость, а также средства для обработки ран, например перекись водорода, хлоргексидин, антибактериальные мази.Также специалист напомнил о необходимости соблюдать рекомендации по хранению препаратов: не использовать лекарства с истекшим сроком годности, хранить их при указанной в инструкции температуре, держать аптечку в недоступных для детей местах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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