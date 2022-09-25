https://sputnik-georgia.ru/20220925/kyrgyzstan-i-tadzhikistan-podpisali-dogovor-o-prekraschenii-konfliktov-270749388.html

Кыргызстан и Таджикистан подписали договор о прекращении конфликтов

Кыргызстан и Таджикистан подписали договор о прекращении конфликтов

Масштабные боестолкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались 16 сентября 25.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-25T15:46+0400

2022-09-25T15:46+0400

2022-09-25T15:46+0400

кыргызстан

таджикистан

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/10/270481809_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_939430e46cb99551963b0edbfe9400e2.jpg

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Главы спецслужб Кыргызстана и Таджикистана подписали протокол о прекращении конфликтов, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение председателя Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева."С таджикской стороной подписан протокол о прекращении конфликтов и о последствиях конфликтов. Надеюсь, все пункты документа будут соблюдаться”, - заявил глава ГКНБ.По его информации, эвакуированные в ходе конфликта жители приграничных сел могут возвращаться в свои дома. "С сегодняшнего дня на границе будет мирно", - отметил Ташиев.Масштабные боестолкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Что касается жертв конфликтов, Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших. В Кыргызстане сообщили, что погибли 62 и пострадали 198 граждан. На фоне конфликта из приграничных районов Кыргызстана эвакуировали более 140 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кыргызстан

таджикистан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

кыргызстан, таджикистан, новости, в мире