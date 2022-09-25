https://sputnik-georgia.ru/20220925/nani-bregvadze-vystupit-na-prazdnovanii-dnya-goroda-v-rustavi-270739933.html

Нани Брегвадзе выступит на праздновании дня города в Рустави

Нани Брегвадзе выступит на праздновании дня города в Рустави

Концерт пройдет на главной площади города, в 20:00 25.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Легенда грузинской эстрады, певица Нани Брегвадзе выступит на концерте по случаю празднования дня города "Руставкалакоба" 25 сентября, говорится в сообщении пресс-службы мэрии Рустави.В концерте примут участие три поколения грузинских эстрадных певиц - Нани Брегвадзе, Эка Мамаладзе, Наталья Кутателадзе, Театральный квартет и оркестр Тбилисского театра оперы и балета под руководством Ники Никвашвили. Ведущий церемонии - телеведущий и шоумен Николоз Цулукидзе.По информации мэрии, это станет первым концертом Нани Брегвадзе в Рустави.В связи с пандемией коронавируса после двухлетнего перерыва "Руставкалокаба" в этом году пройдет особенно масштабно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, культура, нани брегвадзе, николоз цулукидзе, рустави, тбилисский театр оперы и балета