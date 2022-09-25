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Нани Брегвадзе выступит на праздновании дня города в Рустави
Нани Брегвадзе выступит на праздновании дня города в Рустави
Концерт пройдет на главной площади города, в 20:00 25.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-25T15:05+0400
2022-09-25T15:05+0400
2022-09-25T15:05+0400
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нани брегвадзе
николоз цулукидзе
рустави
тбилисский театр оперы и балета
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Легенда грузинской эстрады, певица Нани Брегвадзе выступит на концерте по случаю празднования дня города "Руставкалакоба" 25 сентября, говорится в сообщении пресс-службы мэрии Рустави.В концерте примут участие три поколения грузинских эстрадных певиц - Нани Брегвадзе, Эка Мамаладзе, Наталья Кутателадзе, Театральный квартет и оркестр Тбилисского театра оперы и балета под руководством Ники Никвашвили. Ведущий церемонии - телеведущий и шоумен Николоз Цулукидзе.По информации мэрии, это станет первым концертом Нани Брегвадзе в Рустави.В связи с пандемией коронавируса после двухлетнего перерыва "Руставкалокаба" в этом году пройдет особенно масштабно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, культура, нани брегвадзе, николоз цулукидзе, рустави, тбилисский театр оперы и балета
грузия, новости, культура, нани брегвадзе, николоз цулукидзе, рустави, тбилисский театр оперы и балета
Нани Брегвадзе выступит на праздновании дня города в Рустави
Концерт пройдет на главной площади города, в 20:00
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Легенда грузинской эстрады, певица Нани Брегвадзе выступит на концерте по случаю празднования дня города "Руставкалакоба" 25 сентября, говорится в сообщении пресс-службы мэрии Рустави.
"Двадцать пятого сентября представители всех поколений объединятся и примут в городе легенду грузинской эстрады Нани Брегвадзе. В восемь часов вечера ждем всех на проспекте Костава. Уверена, что впереди нас ждет незабываемый вечер", - сказала мэр Рустави Нино Лацабидзе.
В концерте примут участие три поколения грузинских эстрадных певиц - Нани Брегвадзе, Эка Мамаладзе, Наталья Кутателадзе, Театральный квартет и оркестр Тбилисского театра оперы и балета под руководством Ники Никвашвили. Ведущий церемонии - телеведущий и шоумен Николоз Цулукидзе.
По информации мэрии, это станет первым концертом Нани Брегвадзе в Рустави.
В связи с пандемией коронавируса после двухлетнего перерыва "Руставкалокаба" в этом году пройдет особенно масштабно.