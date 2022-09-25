https://sputnik-georgia.ru/20220925/nasilie-nad-vnuchkoy-v-shida-kartli-zaderzhali-deda-270742852.html

Насилие над внучкой: в Шида Картли задержали деда

Насилие над внучкой: в Шида Картли задержали деда

Горийский районный суд отправил мужчину в тюрьму на время следствия 25.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-25T14:15+0400

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грузия

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шида картли

тбилиси

горийский районный суд

преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Мужчина старше 50 лет был задержан в одном из сел региона Шида Картли по обвинению в сексуальном насилии над своей 13-летней внучкой. Информацию о задержании подтвердили в МВД.В полицию обратилась педагог девочки, которая узнала от ученицы о случившемся. Сам обвиняемый свою вину не признает.По данным ведомства, расследование ведется по статье 138 УК Грузии - "совершение действий сексуального или иного характера в отношении члена семьи".По информации СМИ, Горийский районный суд уже отправил мужчину в тюрьму на время следствия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, шида картли, тбилиси, горийский районный суд, преступность в грузии