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Насилие над внучкой: в Шида Картли задержали деда
Насилие над внучкой: в Шида Картли задержали деда
Горийский районный суд отправил мужчину в тюрьму на время следствия 25.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-25T14:15+0400
2022-09-25T14:15+0400
2022-09-25T14:15+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Мужчина старше 50 лет был задержан в одном из сел региона Шида Картли по обвинению в сексуальном насилии над своей 13-летней внучкой. Информацию о задержании подтвердили в МВД.В полицию обратилась педагог девочки, которая узнала от ученицы о случившемся. Сам обвиняемый свою вину не признает.По данным ведомства, расследование ведется по статье 138 УК Грузии - "совершение действий сексуального или иного характера в отношении члена семьи".По информации СМИ, Горийский районный суд уже отправил мужчину в тюрьму на время следствия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, шида картли, тбилиси, горийский районный суд, преступность в грузии
грузия, происшествия, новости, шида картли, тбилиси, горийский районный суд, преступность в грузии
Насилие над внучкой: в Шида Картли задержали деда
Горийский районный суд отправил мужчину в тюрьму на время следствия
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Мужчина старше 50 лет был задержан в одном из сел региона Шида Картли по обвинению в сексуальном насилии над своей 13-летней внучкой. Информацию о задержании подтвердили в МВД.
В полицию обратилась педагог девочки, которая узнала от ученицы о случившемся. Сам обвиняемый свою вину не признает.
По данным ведомства, расследование ведется по статье 138 УК Грузии - "совершение действий сексуального или иного характера в отношении члена семьи".
По информации СМИ, Горийский районный суд уже отправил мужчину в тюрьму на время следствия.