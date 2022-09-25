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Несчастный случай в Рустави: девушка выпала с четвертого этажа
Несчастный случай в Рустави: девушка выпала с четвертого этажа
Из Рустави пострадавшую перевели в тбилисскую клинику имени Ингороква 25.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-25T10:58+0400
2022-09-25T10:58+0400
2022-09-25T10:58+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Восемнадцатилетняя девушка выпала с четвертого этажа многоэтажного жилого дома в XII микрорайоне города Рустави (регион Квемо Картли), сообщает местное ИА "Инфо Рустави".По информации СМИ, бригада скорой помощи доставила девушку в клинику "Рустави", откуда ее перевели в тбилисскую клинику имени Ингороква.Как говорят в клинике, в настоящее время состояние пациентки улучшается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, рустави, квемо картли
происшествия, новости, грузия, рустави, квемо картли
Несчастный случай в Рустави: девушка выпала с четвертого этажа
Из Рустави пострадавшую перевели в тбилисскую клинику имени Ингороква
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik.
Восемнадцатилетняя девушка выпала с четвертого этажа многоэтажного жилого дома в XII микрорайоне города Рустави (регион Квемо Картли), сообщает местное ИА "Инфо Рустави
".
По информации СМИ, бригада скорой помощи доставила девушку в клинику "Рустави", откуда ее перевели в тбилисскую клинику имени Ингороква.
Как говорят в клинике, в настоящее время состояние пациентки улучшается.