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Несчастный случай в Рустави: девушка выпала с четвертого этажа

Несчастный случай в Рустави: девушка выпала с четвертого этажа

Из Рустави пострадавшую перевели в тбилисскую клинику имени Ингороква 25.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Восемнадцатилетняя девушка выпала с четвертого этажа многоэтажного жилого дома в XII микрорайоне города Рустави (регион Квемо Картли), сообщает местное ИА "Инфо Рустави".По информации СМИ, бригада скорой помощи доставила девушку в клинику "Рустави", откуда ее перевели в тбилисскую клинику имени Ингороква.Как говорят в клинике, в настоящее время состояние пациентки улучшается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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