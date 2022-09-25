https://sputnik-georgia.ru/20220925/ni-argumentov-ni-komandy--vitse-premer-gruzii-raskritikovala-oppozitsiyu-270751837.html

"Ни аргументов, ни команды" — вице-премьер Грузии раскритиковала оппозицию

"Ни аргументов, ни команды" — вице-премьер Грузии раскритиковала оппозицию

На острые вопросы Тея Цулукиани ответила в программе "Актуальная суббота с Макой Цинцадзе" 25.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-25T17:48+0400

2022-09-25T17:48+0400

2022-09-25T17:48+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Вице-премьер Тея Цулукиани раскритиковала оппозицию: по ее словам, за десять лет пребывания в парламенте она не видела такой "жалкой, заброшенной и обнуленной" оппозиции.По словам Цулукиани, раньше в ходе ее выступлений в парламенте всегда были жаркие дебаты и вопросы, сейчас такого нет.А на вопрос ведущей, ждет ли правительство "жаркую" осень, как заявляет оппозиция, Тея Цулукиани ответила, что не ждет ее. Правительство ждет лишь выборов 2024 года, отметила она."Я не жду ни жаркой осени, ни горячих источников, ни жаркой весны и никакой жары, кроме как в летние месяцы. Ждем выборов 2024 года. По инициативе "Грузинской мечты" это будут электронные выборы, что меня радует больше всего. Раз и навсегда вскроется истинное лицо оппозиции, что в этой стране выборы не фальсифицируются в условиях "Грузинской мечты", - сказала Цулукиани.Далее на вопрос ведущей, может ли деполяризация стать единственным невыполненным пунктом из 12 условий для получения Грузией статуса страны-кандидата ЕС, так как сотрудничества между властью и частью оппозиции в процессе работы над рекомендациями не удалось достичь, Цулукиани ответила, что сейчас ведется усиленная работа по реализации рекомендаций и это нужно высоко ценить.Совет Евросоюза в июне решил признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий.Среди них - искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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тея цулукиани, политика, грузия, новости, грузинская мечта