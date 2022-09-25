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Певица Муся Тотибадзе впервые выступит в Грузии

Певица Муся Тотибадзе впервые выступит в Грузии

Это будет первый сольный концерт Муси и ее группы в Тбилиси 25.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 фев – Sputnik. Российская исполнительница и актриса грузинского происхождения Муся Тотибадзе выступит с сольным концертом в Тбилиси 15 октября, сообщают организаторы.Выступление певицы пройдет во дворе Silk Factory, в 19:00 по местному времени. Билеты на вечер Муси Тотибадзе уже доступны онлайн.Мария Тотибадзе (настоящее имя девушки) является яркой и оригинальной представительницей современной музыки России. У нее особенная, запоминающаяся манера исполнения. Слушатели всегда отмечают ее необычное звучание, которое уже полюбилось многим.Рыжеволосая 24-летняя красавица является дочерью известного художника Константина Тотибадзе, однако она не пошла по его стопам, а занялась музыкой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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