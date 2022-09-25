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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220925/pevitsa-musya-totibadze-vpervye-vystupit-v-gruzii-270759431.html
Певица Муся Тотибадзе впервые выступит в Грузии
Певица Муся Тотибадзе впервые выступит в Грузии
Это будет первый сольный концерт Муси и ее группы в Тбилиси 25.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-25T22:02+0400
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 14 фев – Sputnik. Российская исполнительница и актриса грузинского происхождения Муся Тотибадзе выступит с сольным концертом в Тбилиси 15 октября, сообщают организаторы.Выступление певицы пройдет во дворе Silk Factory, в 19:00 по местному времени. Билеты на вечер Муси Тотибадзе уже доступны онлайн.Мария Тотибадзе (настоящее имя девушки) является яркой и оригинальной представительницей современной музыки России. У нее особенная, запоминающаяся манера исполнения. Слушатели всегда отмечают ее необычное звучание, которое уже полюбилось многим.Рыжеволосая 24-летняя красавица является дочерью известного художника Константина Тотибадзе, однако она не пошла по его стопам, а занялась музыкой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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культура, грузия, новости, муся тотибадзе, тбилиси, анонсы , концерт, шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес
культура, грузия, новости, муся тотибадзе, тбилиси, анонсы , концерт, шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес

Певица Муся Тотибадзе впервые выступит в Грузии

22:02 25.09.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМуся Тотибадзе. Презентация проекта "Битва за тело" на телеканале "Ю"
Муся Тотибадзе. Презентация проекта Битва за тело на телеканале Ю - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Это будет первый сольный концерт Муси и ее группы в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 14 фев Sputnik. Российская исполнительница и актриса грузинского происхождения Муся Тотибадзе выступит с сольным концертом в Тбилиси 15 октября, сообщают организаторы.
© photo: Sputnik / Evgeny Biatov / Перейти в фотобанкМуся Тотибадзе
Муся Тотибадзе - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
Муся Тотибадзе
© photo: Sputnik / Evgeny Biatov
/
Перейти в фотобанк
Выступление певицы пройдет во дворе Silk Factory, в 19:00 по местному времени. Билеты на вечер Муси Тотибадзе уже доступны онлайн.
Это будет первый сольный концерт Муси и ее группы в Грузии. "Я давно мечтала приехать в Тбилиси с концертом. Мой любимый Тбилиси. Я надеюсь, что мы начнем с него наш мини-тур", - пишет Муся.
Мария Тотибадзе (настоящее имя девушки) является яркой и оригинальной представительницей современной музыки России. У нее особенная, запоминающаяся манера исполнения. Слушатели всегда отмечают ее необычное звучание, которое уже полюбилось многим.
© photo: Musia Totibadze / FBпевица Мария (Муся) Тотибадзе
певица Мария (Муся) Тотибадзе - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
певица Мария (Муся) Тотибадзе
© photo: Musia Totibadze / FB
Рыжеволосая 24-летняя красавица является дочерью известного художника Константина Тотибадзе, однако она не пошла по его стопам, а занялась музыкой.
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