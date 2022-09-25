https://sputnik-georgia.ru/20220925/pobeda-ne-pomogla-totinosin-zavershil-turnir-s-otritsatelnym-balansom-270753007.html

Победа не помогла: Тотиносин завершил турнир с отрицательным балансом

Победа не помогла: Тотиносин завершил турнир с отрицательным балансом

Сумоист завершил Аки басё с отрицательным балансом – семь побед и восемь поражений 25.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-25T18:27+0400

2022-09-25T18:27+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) выиграл последний бой на осеннем турнире Аки басё в Токио, но завершил соревнования с отрицательным балансом.В пятнадцатый заключительный день турнира Тотиносин, находящийся в ранге Восьмого маэгасиры Востока, одолел триумфатора июльского басё, комусуби Запада – Итинодзё.Сумоист завершил Аки басё с отрицательным балансом – семь побед и восемь поражений. Улучшить свои позиции в рейтинге Тотиносин не может уже второй турнир подряд.Что касается победителя турнира, то Кубок Императора завоевал 37-летний третий маэгасира Востока Тамаваси, победив четвертого маэгасира Запада Такаясу.Аки басё проходил в токийском Кокугикане с 11 по 25 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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