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Премьер Грузии поздравил еврейский народ с новым годом
Премьер Грузии поздравил еврейский народ с новым годом
Глава правительства пожелал еврейскому народу мира, здоровья и счастья 25.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-25T12:59+0400
2022-09-25T12:59+0400
2022-09-25T12:59+0400
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Дружба грузин и евреев — уникальное историческое событие, которым гордятся оба народа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и поздравил еврейский народ с Рош ха-Шана, еврейским новым годом.Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (тишри) по еврейскому календарю (приходится на сентябрь или октябрь). С этого дня начинается отсчет дней нового еврейского года."Многовековая дружба грузин и евреев — уникальное историческое событие, которым гордятся оба народа. Ежедневная работа еврейской общины на благо нашей общей Родины еще больше укрепит братство между нашими государствами и народами", - написал Гарибашвили в социальной сети.Глава правительства Грузии пожелал еврейскому народу мира, здоровья и счастья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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ираклий гарибашвили, грузия, новости, общество
ираклий гарибашвили, грузия, новости, общество
Премьер Грузии поздравил еврейский народ с новым годом
Глава правительства пожелал еврейскому народу мира, здоровья и счастья
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Дружба грузин и евреев — уникальное историческое событие, которым гордятся оба народа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и поздравил еврейский народ с Рош ха-Шана, еврейским новым годом.
Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (тишри) по еврейскому календарю (приходится на сентябрь или октябрь). С этого дня начинается отсчет дней нового еврейского года.
"Многовековая дружба грузин и евреев — уникальное историческое событие, которым гордятся оба народа. Ежедневная работа еврейской общины на благо нашей общей Родины еще больше укрепит братство между нашими государствами и народами", - написал Гарибашвили в социальной сети.
Глава правительства Грузии пожелал еврейскому народу мира, здоровья и счастья.