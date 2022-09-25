https://sputnik-georgia.ru/20220925/premer-gruzii-pozdravil-evreyskiy-narod-s-novym-godom-270742601.html

Премьер Грузии поздравил еврейский народ с новым годом

Премьер Грузии поздравил еврейский народ с новым годом

Глава правительства пожелал еврейскому народу мира, здоровья и счастья 25.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-25T12:59+0400

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ираклий гарибашвили

грузия

новости

общество

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Дружба грузин и евреев — уникальное историческое событие, которым гордятся оба народа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и поздравил еврейский народ с Рош ха-Шана, еврейским новым годом.Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (тишри) по еврейскому календарю (приходится на сентябрь или октябрь). С этого дня начинается отсчет дней нового еврейского года."Многовековая дружба грузин и евреев — уникальное историческое событие, которым гордятся оба народа. Ежедневная работа еврейской общины на благо нашей общей Родины еще больше укрепит братство между нашими государствами и народами", - написал Гарибашвили в социальной сети.Глава правительства Грузии пожелал еврейскому народу мира, здоровья и счастья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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ираклий гарибашвили, грузия, новости, общество