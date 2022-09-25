https://sputnik-georgia.ru/20220925/sbornaya-kipra-pod-rukovodstvom-temura-ketsbaya-oderzhala-pobedu-v-lige-natsiy-270741819.html

Сборная Кипра под руководством Темура Кецбая одержала победу в Лиге наций

Сборная Кипра под руководством Темура Кецбая одержала победу в Лиге наций

До прихода в клуб Кецбая киприоты были на последнем месте с двумя очками и им грозил вылет из дивизиона С 25.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-25T13:36+0400

2022-09-25T13:36+0400

2022-09-25T13:36+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Грузинский тренер Темур Кецбая, назначенный летом наставником сборной Кипра, успешно дебютировал в пятом туре группы С2 Лиги наций, где его команда встретилась с лидером группы Грецией - счет 1:0.До прихода в клуб Кецбая киприоты были на последнем месте с двумя очками и им грозил вылет из дивизиона С. Команда, подготовленная грузинским специалистом, хорошо начала игру на в Ларнаке и на 18-й минуте вышла вперед благодаря голу Мариноса Циониса.Во втором тайме сборной Греции удалось взять ворота соперника, но в дело вмешался видеоарбитр. Гол был отменен. Кипр сохранил преимущество и одержал первую победу на групповом этапе.Сейчас у Кипра пять очков, как и у Северной Македонии, и если подопечные Кецбая обыграют Косово в последнем туре 27 сентября, команда сохранит место в Лиге С.До сборной Кипра Темур Кецбая был наставником кипрского "Анартосиса". Слухи о его возможном тренерстве в сборной появились еще весной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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