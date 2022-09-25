"Царь Ираклий - последний лев Грузии" - в Тбилиси проходит уникальная выставка
16:25 25.09.2022 (обновлено: 16:31 25.09.2022)
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthВыставка с экспонатами "Царь Ираклий - последний лев Грузии" в честь царя Эрекле II
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
Личные вещи, мечи и портреты царя - это и многое другое можно увидеть на выставке в Национальной галерее
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Беспрецедентная выставка с уникальными экспонатами под названием "Царь Ираклий - последний лев Грузии" в честь царя Эрекле II (Ираклия) открылась в Национальной галерее им. Д. Шеварнадзе в Тбилиси.
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthВыставка с экспонатами "Царь Ираклий - последний лев Грузии" в честь царя Эрекле II
Выставка с экспонатами "Царь Ираклий - последний лев Грузии" в честь царя Эрекле II
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
На выставке представлены уникальные экспонаты, изображающие великие подвиги грузинского монарха, а также ценные памятные предметы, принадлежащие царю и членам его семьи. Некоторые из них посетители увидят впервые.
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthВыставка с экспонатами "Царь Ираклий - последний лев Грузии" в честь царя Эрекле II
Выставка с экспонатами "Царь Ираклий - последний лев Грузии" в честь царя Эрекле II
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
Среди редких экспонатов: детская игрушка царя Ираклия, подвесная икона, очки, ружья (в том числе винтовка Мусаифа), мечи, портреты царя Ираклия, ахалухи (одеяние) царя, гравюры, рукописи, вышивки и книги.
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthВыставка с экспонатами "Царь Ираклий - последний лев Грузии" в честь царя Эрекле II
Выставка с экспонатами "Царь Ираклий - последний лев Грузии" в честь царя Эрекле II
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
Большое место в экспозиции отведено военным успехам царя Ираклия. Можно будет увидеть отлитые в Грузии колокола того периода, полотна выдающихся грузинских художников, которые были посвящены битвам при Аспиндзе и Крцаниси.
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthВыставка с экспонатами "Царь Ираклий - последний лев Грузии" в честь царя Эрекле II
Выставка с экспонатами "Царь Ираклий - последний лев Грузии" в честь царя Эрекле II
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
На выставке представлены изумрудные серьги царицы Дареджан Дадиани, золотой и серебряный пояс Текле Батонишвили и нефритовая печать Георгия XII.
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthВыставка с экспонатами "Царь Ираклий - последний лев Грузии" в честь царя Эрекле II
Выставка с экспонатами "Царь Ираклий - последний лев Грузии" в честь царя Эрекле II
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
На экспозиции собраны экспонаты из пяти различных музеев Грузии: Государственного музея искусств им. Ш. Амиранашвили, Государственного музея Грузии им. С. Джанашия, Музея истории Тбилиси им. И. Гришашвили, Дворца искусств - Тбилисского музея истории культуры, Национального архива Грузии и Национальной библиотеки Парламента Грузии.
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthВыставка с экспонатами "Царь Ираклий - последний лев Грузии" в честь царя Эрекле II
Выставка с экспонатами "Царь Ираклий - последний лев Грузии" в честь царя Эрекле II
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
На открытии выставки присутствовали министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани и директора ведущих музеев страны. Курирует выставку генеральный директор Дворца искусств, профессор Георгий Каландия.
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthВыставка с экспонатами "Царь Ираклий - последний лев Грузии" в честь царя Эрекле II
Выставка с экспонатами "Царь Ираклий - последний лев Грузии" в честь царя Эрекле II
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
Посетители смогут побывать на выставке до 16 октября. В день открытия выставки был представлен двуязычный каталог, посвященный царю Ираклию, изданный при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.