https://sputnik-georgia.ru/20220925/v-italii-startovali-vseobschie-vybory-v-parlament-270741635.html

В Италии стартовали всеобщие выборы в парламент

В Италии стартовали всеобщие выборы в парламент

Итальянцы получили возможность проголосовать на внеочередных выборах в две палаты парламента 25.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. В Италии стартовали всеобщие выборы — избирательные участки открылись в стране в воскресенье в 7 утра по местному времени, пишет РИА Новости.По информации СМИ, ажиотажа на участках в утренний час не наблюдается. Согласно данным МВД Италии, выполняющего функции избиркома, на территории страны и за ее пределами открыто более 61 тысячи участков. Они будут работать до 23 часов воскресенья (полночь понедельника). Что касается подсчета голосов, он начнется сразу после их закрытия. Результаты первых exit-poll ожидаются после 11 вечера, первые официальные итоги последуют ближе к утру понедельника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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