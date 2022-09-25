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В Италии стартовали всеобщие выборы в парламент
В Италии стартовали всеобщие выборы в парламент
Итальянцы получили возможность проголосовать на внеочередных выборах в две палаты парламента 25.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-25T11:36+0400
2022-09-25T11:36+0400
2022-09-25T11:36+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. В Италии стартовали всеобщие выборы — избирательные участки открылись в стране в воскресенье в 7 утра по местному времени, пишет РИА Новости.По информации СМИ, ажиотажа на участках в утренний час не наблюдается. Согласно данным МВД Италии, выполняющего функции избиркома, на территории страны и за ее пределами открыто более 61 тысячи участков. Они будут работать до 23 часов воскресенья (полночь понедельника). Что касается подсчета голосов, он начнется сразу после их закрытия. Результаты первых exit-poll ожидаются после 11 вечера, первые официальные итоги последуют ближе к утру понедельника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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италия, новости, в мире, мвд италии
италия, новости, в мире, мвд италии
В Италии стартовали всеобщие выборы в парламент
Итальянцы получили возможность проголосовать на внеочередных выборах в две палаты парламента
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik.
В Италии стартовали всеобщие выборы — избирательные участки открылись в стране в воскресенье в 7 утра по местному времени, пишет РИА Новости
.
Свыше 46 миллионов граждан Италии, проживающих на родине, сегодня получили возможность проголосовать на внеочередных выборах в две палаты парламента. Еще 5 миллионов возможных избирателей могли отдать голос за рубежом. Правом голоса обладают граждане старше 18 лет.
По информации СМИ, ажиотажа на участках в утренний час не наблюдается. Согласно данным МВД Италии, выполняющего функции избиркома, на территории страны и за ее пределами открыто более 61 тысячи участков. Они будут работать до 23 часов воскресенья (полночь понедельника).
Что касается подсчета голосов, он начнется сразу после их закрытия. Результаты первых exit-poll ожидаются после 11 вечера, первые официальные итоги последуют ближе к утру понедельника.