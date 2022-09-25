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https://sputnik-georgia.ru/20220925/vino-i-dzhaz-v-gruzii-proydet-festival-jazz-and-wine-kakheti--270353375.html
Вино и джаз: в Грузии пройдет фестиваль Jazz and Wine Kakheti
Вино и джаз: в Грузии пройдет фестиваль Jazz and Wine Kakheti
Вино переплетется с музыкой и наоборот. В общем, организаторы феста обещают пьянящую атмосферу 25.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-25T20:30+0400
2022-09-25T20:30+0400
джаз
грузия
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сша
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кахети
фестиваль
музыка
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Шестой по счету фестиваль Jazz and Wine Kakheti пройдет в имении Цинандали (регион Кахети) 15 и 16 октября, говорится в сообщении организаторов.Они организуют дегустацию вин, на которой можно будет попробовать разные сорта вина на фоне джазовой музыки. Также шеф-повар страны-гостьи Мэтью Долан (Chef Matthew Dolan) угостит посетителей мероприятия американскими блюдами.В музыкальной части программы гости смогут насладиться выступлениями артистов и коллективов: Элис Фрэнсис родом из Румынии, более известной как "королева электро-свинга", квинтет из США CAILI O'DOHERTY Quintet, немецкая группа "De-Phase" и диджей Датуна Мачаидзе.Новинкой фестиваля этого года станет "Джаз для детей": 16 октября CAILI O'DOHERTY Quintet познакомит детей с миром джаза. К слову, квинтет работает над программой джазового образования для детей раннего возраста в Линкольн-центре в Америке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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джаз, грузия, культура, новости, цинандали, сша, анонсы , кахети, фестиваль, музыка
джаз, грузия, культура, новости, цинандали, сша, анонсы , кахети, фестиваль, музыка

Вино и джаз: в Грузии пройдет фестиваль Jazz and Wine Kakheti

20:30 25.09.2022
© Jazz and Wine KakhetiТуристический винный фестиваль Jazz & Wine в Кахети
Туристический винный фестиваль Jazz & Wine в Кахети - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
© Jazz and Wine Kakheti
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Вино переплетется с музыкой и наоборот. В общем, организаторы феста обещают пьянящую атмосферу
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Шестой по счету фестиваль Jazz and Wine Kakheti пройдет в имении Цинандали (регион Кахети) 15 и 16 октября, говорится в сообщении организаторов.

Впервые в рамках фестиваля выберут страну-гостью, и в этот раз это США. Для гостей Jazz and Wine Kakheti к более чем 20 производителям грузинского вина присоединится американский винодел Натан Зиндер (Nathan Zeender) из Rockland Farms and Winery.

Они организуют дегустацию вин, на которой можно будет попробовать разные сорта вина на фоне джазовой музыки. Также шеф-повар страны-гостьи Мэтью Долан (Chef Matthew Dolan) угостит посетителей мероприятия американскими блюдами.
В музыкальной части программы гости смогут насладиться выступлениями артистов и коллективов: Элис Фрэнсис родом из Румынии, более известной как "королева электро-свинга", квинтет из США CAILI O'DOHERTY Quintet, немецкая группа "De-Phase" и диджей Датуна Мачаидзе.
Новинкой фестиваля этого года станет "Джаз для детей": 16 октября CAILI O'DOHERTY Quintet познакомит детей с миром джаза. К слову, квинтет работает над программой джазового образования для детей раннего возраста в Линкольн-центре в Америке.
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