https://sputnik-georgia.ru/20220925/vino-i-dzhaz-v-gruzii-proydet-festival-jazz-and-wine-kakheti--270353375.html

Вино и джаз: в Грузии пройдет фестиваль Jazz and Wine Kakheti

Вино и джаз: в Грузии пройдет фестиваль Jazz and Wine Kakheti

Вино переплетется с музыкой и наоборот. В общем, организаторы феста обещают пьянящую атмосферу 25.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-25T20:30+0400

2022-09-25T20:30+0400

2022-09-25T20:30+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Шестой по счету фестиваль Jazz and Wine Kakheti пройдет в имении Цинандали (регион Кахети) 15 и 16 октября, говорится в сообщении организаторов.Они организуют дегустацию вин, на которой можно будет попробовать разные сорта вина на фоне джазовой музыки. Также шеф-повар страны-гостьи Мэтью Долан (Chef Matthew Dolan) угостит посетителей мероприятия американскими блюдами.В музыкальной части программы гости смогут насладиться выступлениями артистов и коллективов: Элис Фрэнсис родом из Румынии, более известной как "королева электро-свинга", квинтет из США CAILI O'DOHERTY Quintet, немецкая группа "De-Phase" и диджей Датуна Мачаидзе.Новинкой фестиваля этого года станет "Джаз для детей": 16 октября CAILI O'DOHERTY Quintet познакомит детей с миром джаза. К слову, квинтет работает над программой джазового образования для детей раннего возраста в Линкольн-центре в Америке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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