https://sputnik-georgia.ru/20220925/vnimanie-avtomobilistov-v-tsentre-tbilisi-iz-za-marafona-deystvuyut-ogranicheniya-270739693.html

Внимание автомобилистов! В центре Тбилиси из-за марафона действуют ограничения

Внимание автомобилистов! В центре Тбилиси из-за марафона действуют ограничения

Причина - масштабный забег Tbilisimarathon, который в десятый раз собрал любителей бега в столице Грузии 25.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-25T09:39+0400

2022-09-25T09:39+0400

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тбилисский благотворительный марафон

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Движение транспорта в центре Тбилиси ограничено с 00:00 до 11:00 25 сентября из-за проведения ежегодного Тбилисского марафона - Tbilisimarathon, сообщает пресс-служба мэрии столицы.Масштабный забег Tbilisimarathon в десятый раз собрал любителей бега в столице Грузии. Принять участие в марафоне решились более 2,5 тысячи человек. Им предлагается на выбор дистанция в 10 километров, полумарафон и детский забег.Участники марафона стартуют с территории у Первой гимназии на проспекте Руставели, сделают круг и финишируют там же. Забег начался в 8 часов утра, детский - в 08:10. Имена победителей будут известны ближе к полудню.Так, для транспорта перекрыты проспект Руставели, улицы Михаила Джавахишвили и Марджанишвили, участок проспекта Агмашенебели от пересечения улицы Баку до площади Саарбрюкена, улицы Баку и Цинамдгвришвили (от проспекта Царицы Тамар до пересечения с улицей Маржданишвили), правая набережная Куры (от моста Саарбрюкена до площади Крцаниси) и часть прилегающих улиц.В район Ортачала можно будет добраться по левой набережной через Ортачала ГЭС или через Сололаки по улицам Ладо Асатиани и Ованеса Туманяна, спустившись на площадь Вахтанга Горгасали, а после проехав по выделенной заграждениями улице Вахтанга Горгасали в направлении площади Крцаниси.До района Ваке-Сабуртало можно будет добраться по улице Даниела Чонкадзе или через улицу Александра Грибоедова по ограниченному участку проспекта Руставели к площади Первой Республики.Автомобили, следующие от улицы Бараташвили в направлении площади Авлабари, смогут проехать по правой набережной Куры. А следующие по правой набережной машины смогут проехать через улицу Мари Броссе в направлении улицы Табукашвили, не поднимаясь на мост Бараташвили.Участок дороги у Дома юстиции на правой набережной будет огорожен, что даст возможность автомобилистам проехать в направлении улицы Бараташвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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тбилисский благотворительный марафон, тбилисский марафон, грузия, новости, общество, тбилиси