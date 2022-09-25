https://sputnik-georgia.ru/20220925/ya-ne-mogu-nesti-otvetstvennost---ministr-kultury-gruzii-o-spasenii-khrama-gelati-270754685.html

"Я не могу нести ответственность" - министр культуры Грузии о спасении храма Гелати

"Я не могу нести ответственность" - министр культуры Грузии о спасении храма Гелати

В 2008 году, когда разрабатывался проект реконструкции Гелати, она работала в Страсбургском суде, заявила министр 25.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-25T19:50+0400

2022-09-25T19:50+0400

2022-09-25T19:50+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Министр культуры Грузии Тея Цулукиани не может нести ответственность за ошибки, совершенные прежней властью при реконструкции храма уникального монастырского комплекса Гелати близ Кутаиси (регион Имерети). Об этом глава ведомства заявила в эфире Первого канала.Сложная ситуация в Гелати стала следствием кровельных работ, проведенных в 2020 году по проекту, составленному в 2008 году, отмечают в Минкульте. В итоге черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы стала протекать. С тех пор за спасение памятника борются местные и зарубежные специалисты.Как отметила министр, в 2008 году, когда разрабатывался проект реконструкции Гелати, она работала в Страсбургском суде.Более того, как утверждает Цулукиани, в то время, когда было решено приступить к ремонту кровли Гелати, экс-президент Саакашвили называл себя царем Давидом Строителем (Агмашенебели), а его последователи - "воинами Агмашенебели", поэтому было решено покрыть крышу черепицей, как во времена великого правителя Грузии.По словам министра, ей не понято, почему ученый Георгий Гагошидзе, сын известного археолога Юлона Гагошидзе, а также автор проекта восстановления Гелати Каха Трапаидзе остановили свой выбор именно на черепице. По словам министра, в данное время соответствующие органы расследуют детали проекта по ремонту кровли Гелати."Меня это не касается, я министр культуры. Дело расследуется. Это многолетний процесс изучения документов, и вам, наверное, следует спросить Генпрокурора или rутаисского прокурора. Материалы передавались, наверное, больше года. Если не ошибаюсь, это произошло еще до моего назначения", - сказала Тея Цулукиани.Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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