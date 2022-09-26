https://sputnik-georgia.ru/20220926/britaniya-planiruet-smyagchit-vizovuyu-politiku-270762905.html
Британия планирует смягчить визовую политику
Британия планирует смягчить визовую политику
Максимальный срок пребывания в стране может быть продлен более чем на шесть месяцев 26.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-26T08:32+0400
2022-09-26T08:32+0400
2022-09-26T08:32+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс планирует облегчить визовую политику для стимулирования экономического роста в стране, сообщает издание Guardian. В частности, премьер-министр планирует увеличить список дефицитных профессий, чтобы соответствующие вакансии могли быть заполнены иностранными работниками, а для этого следует упростить бюрократию. По информации издания, представители турбизнеса выражают недовольство тем, что визовый режим для квалифицированных работников слишком строг, из-за чего они не могут нанимать на работу граждан других стран.Максимальный срок пребывания в стране может быть продлен более чем на шесть месяцев. Издание пишет, что правительство, вероятно, представит новый план иммиграционной политики в конце года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, великобритания, политика, визы
в мире, новости, великобритания, политика, визы
Британия планирует смягчить визовую политику
Максимальный срок пребывания в стране может быть продлен более чем на шесть месяцев
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс планирует облегчить визовую политику для стимулирования экономического роста в стране, сообщает издание Guardian.
В частности, премьер-министр планирует увеличить список дефицитных профессий, чтобы соответствующие вакансии могли быть заполнены иностранными работниками, а для этого следует упростить бюрократию.
По информации издания
, представители турбизнеса выражают недовольство тем, что визовый режим для квалифицированных работников слишком строг, из-за чего они не могут нанимать на работу граждан других стран.
Максимальный срок пребывания в стране может быть продлен более чем на шесть месяцев. Издание пишет, что правительство, вероятно, представит новый план иммиграционной политики в конце года.