https://sputnik-georgia.ru/20220926/chasti-tbilisi-26-sentyabrya-vremenno-ogranichat-elektrosnabzhenie-grafik-otklyucheniya-270740102.html

Части Тбилиси 26 сентября временно ограничат электроснабжение: график отключения

Части Тбилиси 26 сентября временно ограничат электроснабжение: график отключения

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T09:40+0400

2022-09-26T09:40+0400

2022-09-26T09:40+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 26 сентября, сообщили в компании "Теласи".В частности, в районе Сабуртало в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 15:00 ограничения коснутся жителей IV микрорайона Плато Нуцубидзе, ул. Капанели, Интенсификации, Джапаридзе, Хомли, Асатиани, Чилая, Варази и Табидзе. С 11:00 до 18:00 – пр. Царя Парнаваза (частично) и ул. Деметре Тавдадебули, а с 11:00 до 15:00 – пр. Важа Пшавела (частично), пр. Казбеги (частично) и ул. Кавтарадзе.В Ваке света в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 16:00 не будет у населения ул. Меликишвили.В Чугурети – с 10:00 до 18:00 у жителей ул. Урицкого, Самрекло, Бухаидзе, Гумбрис, Тирифони, Доки, Шурдулис, Кумиси, Товстоногова, Джавахишвили, 26 Мая, Конституции, Марджанишвили и Ниношвили.В районе Самгори в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей села Диди Лило, поселка Грузнефть, поселка Аэропорта, Кахетинского шоссе, ул. Европы, Картвелишвили, Юмашева, Джавахетской, Хведелиани, Стуруа, Птицеводов и Чирнахули. С 10:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей II микрорайона Верхнего плато Варкетили и ул. Борцов за единство Грузии, с 14:00 до 18:00 – I микрорайона Варкетили-3 и ул. Сухишвили.В Исани в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей II квартала III микрорайона Вазисубани, II квартала IV микрорайона Вазисубани, пр. монаха Габриела Салосского, ул. Лежава и Богдана Хмельницкого.В Надзаладеви элекснабжение в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничат жителям села Глдани, III, V кварталов III микрорайона поселка Згвисубани, III, V кварталов III микрорайона поселка ТЭВЗ, ул. Гии Ромелашвили и 414-й Анапской Дивизии. С 12:00 до 16:00 – ул. Чкондидели, Нинуа и Зестафонской.В Дидубе сбои с подачей электричества в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей III квартала Дигомского массива и пр. Робакидзе (частично).В Крцаниси – с 10:00 до 18:00 на ул. Ткавис, Ираклия Второго, Коте Абхази, Сионской, Туманяна, Кумсиашвили и Шардена.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, компания "теласи", теласи, тбилиси, электроэнергия, электричество